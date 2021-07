12 av 16 truede verdensarv-steder ligger i Afrika

Hele 5 av de 12 områdene på truet-listen ligger i Den demokratiske republikken Kongo. Det enorme landet har store naturressurser. Lovløshet og krig herjer i de østlige delene av landet, der de fleste av disse dyrebare landområdene ligger. Områder med stor rikdom, både når det gjelder dyreliv, planteliv og mineraler og edle stener.

Dette er de 12 truede stedene i Afrika:

Okapi Viltreservat

Okapien ser ut som en litt underlig blanding av en sebra og en sjiraff. Den voksne okapien kommuniserer med kalven sin gjennom infralyd. Lavfrekvente lydbølger som ikke kan høres av oss mennesker.

Man regner med at det er rundt 30.000 dyr igjen av den truede arten. De siste par tiårene er antallet cirka halvert. Krypskyttere jakter på dem, både for skinnet og kjøttet. Og uroen i Kongo har gjort at de enklere slipper unna med sin ulovlige jakt.

– Krypskyttere og annen miljøkriminalitet truer artene som lever i disse områdene, sier fagdirektør Berit Lein i Miljødirektoratet til NRK. Hun er nestleder i verdensarvkomiteen og har ansvaret for det arbeidet som angår natur. I disse dager møtes komiteen for å diskutere listen over truede verdensarvsteder.

Virunga nasjonalpark

Lava i vulkanen Nyiragongo i Virunga nasjonalpark. Foto: Hereward Holland / Reuters

Her finner du sumplandskap, fjell over 5000 meters høyde, vulkaner og savanner. Her lever fjellgorillaer og rundt 20.000 flodhester. Trekkfugler kommer hit fra Sibir om vinteren. Parken ligger øst i Den demokratiske republikken Kongo.

I parken ligger to aktive vulkaner: Nyiragongo og Nyamuragira.

Berømt gorilla-selfie Parvakten Mathieu Shamavu tok selfie med to av gorillaene i Virunga. Bildet ble kjent over hele verden. Ndakazi og Ndeze har vokst opp i den kongolesiske nasjonalparken.

Garamba Nasjonalpark

Foto: Nuria Ortega / Unesco

Garamba ligger også nordøst i Kongo. Her finner du enorme savanner, skog og elver. Her lever det hvite neshornet og man tror det bare er 30 stykker igjen av dem. Her finner vi også store elefantflokker, sjiraffer og flodhester.

Lein sier at flere av områdene på listen er truet fordi myndighetene i landet ønsker å bruke dem til andre ting. Store utbygginger som kan skaffe dem strøm, for eksempel.

– Slik at de artene som lever i de verneverdige områdene blir ødelagt. Det er de store industrielle utbyggingsprosjektene som er en fare, sier fagdirektøren i Miljødirektoratet.

Kahuzi-Biega nasjonalpark

Foto: Alexis Huguet / AFP

Denne parken ligger også øst i Kongo, nær Kivusjøen og grensen mot Rwanda. Her lever rundt 250 av den truede lavlandsgorillaen. Her finner du tropisk regnskog og de to vulkanene parken er oppkalt etter. Her lever over 130 andre dyrearter og det biologiske mangfoldet er enormt.

Lokale som bosetter seg i parken, krypskyttere og ikke minst oljeutvinning truer dette området.

– Når vi er i Afrika er det ofte snakk om land med begrensede ressurser, sier Berit Lein. Dermed forsøker Unescos medlemsstater også å gå inn med hjelp for å bekjempe fattigdom. Det er jo ofte et ønske om økt velstand som gjør at man vil bygge ut disse områdene, forklarer hun.

Salonga nasjonalpark

Foto: Kim S. Gjerstad / Unesco

Salonga er Afrikas største tropiske regnskogsreservat og ligger svært isolert. Man kan bare komme dit med båt. Her bor mange utryddingstruede dyrearter, som for eksempel dvergsjimpanse (bonobo) eller den afrikanske smalsnutede eller «falske» krokodillen.

Også i dette området tar krypskyttere seg inn. Deler av skog og vegetasjon blir hugd ned og fjernet av lokalbefolkningen som trenger brensel og områder til jordbruk.

Her har myndighetene sett på muligheten for å åpne de verneverdige områdene for oljeleting.

Manovo-Gounda St Floris nasjonalpark

Foto: José Tello / Unesco

I dette enorme savanneområdet, lever mange afrikanske dyr. Flodhester, elefanter, leoparder, gaseller, løver og bøfler, for å nevne noen. Parken ligger i Den sentralafrikanske republikk på grensen til Tsjad. Her er også en rik flora.

Krypskyttere herjer i området og blir sjelden stanset på grunn av mangel på voktere.

I noen av landene er vanskelig å holde kontroll over det som skjer, sier Lein.

– Det som er tragisk er at man ser at de som har oppsyn med disse områdene blir drept. Samtidig forsøker vi å bidra til at det bygges opp systemer som gjør at det ikke blir helt lovløse tilstander.

Mount Nimba naturreservat

Foto: Guy Debonnet / Unesco

Fjellområdet er omgitt av savanner. I lavlandet ligger store skoger, i høyden finner du gressdekte fjelltopper med rikt planteliv. Her er det minst 50 fosser og kilder og her lever sjimpanser. Parken ligger på grensen mellom Guinea, Elfenbenskysten og Liberia.

Deler av området er blitt utnyttet til gruvedrift. Skog har også blitt svidd av for å gjøre plass til jordbruk og kvegdrift.

Turkanasjøen nasjonalpark

Vindmøller ved Turkanasjøen. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Denne sjøen er verdens største alkaliske sjø. Den ligger i Riftdalen i Kenya. Det saltholdige vannet har flour i seg og er uegnet som drikkevann eller til å bli brukt til vanning. Her holder nilenkrokodillen til sammen med blant andre flodhester.

Sjøen er kjent for de arkeologiske funnene av de 2 millioner år gamle fossilene av verdens eldste form for menneske, Homo habilis.

I dag synker vannet i sjøen. Området rundt blir brukt til kvegdrift og krypskyttere truer dyrelivet.

Les også: Kjempedemning truer folk ved Turkanasjøen

Regnskogen i Atsinanana

Foto: Loic Venance / AFP

Dette området består av seks nasjonalparker som alle ligger øst på Madagaskar. På denne øya har dyre- og plantelivet fått utvikle seg isolert i flere millioner år. Her er flere truede arter, ikke minst lemuren.

Jakt, hogst og gruvedrift truer området.

Les også: Hogst og jakt truer regnskogen på Madagaskar

Niokolo-Koba nasjonalpark

Foto: Richard Veillon / Unesco

Niokolo-Koba nasjonalpark ligger sørøst i Senegal, på grensen til Guinea. Den ligger på elvesletter på begge sider av Gambiaelven. Her lever den store antilopen kjempeeland, sjimpanser, løver og elefanter. Her er skoger og savanner. Også her truer uttørring og krypskyttere området.

Aïr og Ténéré naturreservat

Foto: Holger Reineccius / Unesco

Her ligger Aïrfjellene og Ténéréørkenen i det som er ett av Afrikas største vernede område. Det er omgitt av Sahara.

Fagdirektør Berit Lein sier Unesco driver et langsiktig arbeid, men mener å se at for flere av områdene går utviklingen riktig vei.

– Vi får veldig positive tilbakemeldinger på det som er gjort. Norge har gitt 25 millioner kroner hvert år de siste tre årene. Det er håp og det bare å jobbe videre, sier hun.

Selous viltreservat

Foto: Daniel Hayduk / AFP

I dette reservatet sør i Tanzania finner vi landets største elefantbestand. Her lever også geparder, krokodiller, sjiraffer og flodhester. Det er registrert flere enn 2100 forskjellige plantesorter i området.

Men her har landets myndigheter prioritert utbygging fremfor vern.

– Vi vil ikke høre på miljøvernerne, området tilhører Tanzania og vi trenger strøm, sa landets president John Magufuli i 2017

Et enormt vannkraftverk er bygget og nå er området så endret at det trolig ikke vil bli regnet som verneverdig lenger. Da ryker det i så fall ut av Unescos liste.

Hvert sjette år rapporterer landene status for verdensarvområdene til Unesco. Da vurderer Verdensarvkomiteen om det er nødvendig å endre forvaltningen. Hvis utviklingen går feil vei kan området bli ført opp på listen over verdensarv i fare, eller ende opp med å bli strøket fra farelisten.