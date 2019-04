Når gutelus og jentelus blir digg

Når du er under 15 år, er du for ung til å få straff, men det betyr ikkje at du kan gjere kva du vil fram til du er 15 år.



Viss du har sex med ein jamaldra når du er 13 år, så vil ikkje det nødvendigvis føre til noko reaksjon viss det er frivilleg og begge kjenner seg klare for det.



Men, det er ei 16-års aldersgrense for å ha sex. Dersom du som 13-åring har sex, vil derfor nokon kunne komme til å reagere på det og vere bekymra for om dette er noko du er klar for. Sjølv om du ikkje kan straffast med bot eller fengsel, så kan du bli meldt til politiet, og dersom det sjåast på som ein grunn til bekymring så kan ein også varsle barnevernet for nærare undersøkingar. Foreldra dine har eit ansvar for deg, og dei kan også bli kontakta av politi eller barnevern og få beskjed om å passe på deg betre.



Dersom nokon som er ein del eldre enn deg, har sex med deg, så vil dei kunne straffast.



Sex er jo noko det kan bli store konsekvensar av, og det er viktig å vere moden og ha evne til å tenke på slike konsekvensar. Dette er også ein grunn til at det er definert ein seksuell lågalder. Det er viktig å tenke på konsekvensar som graviditet og sjukdomar, og moment som at nokon kan kjenne seg pressa eller angre etterpå. Det å ha sex med nokon påverkar også dine og den andre sine kjensler. Det kan få nokon konsekvensar som du ikkje var førebudd på.