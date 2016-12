Drømmestart for Birgit Skarstein i langrennsverdenscupen

– Det er veldig deilig! Og artig at jeg ligger så godt an allerede, og at treningen har ført til så gode resultater. Planen nå er å kjøre hele verdenscupen i langrenn, og kombinere det med roing, sier Birgit Skarstein oppglødd på telefon fra Finland.

Tidligere i dag tok hun en tredjeplass i kortdistanse (2,5 km).

Amerikanske Oksana Masters kom på førsteplass, mens Lidziya Hrafeyeva fra Hviterussland kom på andreplass.

Fantastisk start på vintersesongen

I løpet av uka har Skarstein fått med seg både andre-, tredje- og fjerdeplass i verdenscupen i langrenn i finske Vuokatti.

Resultatene har vært over all forventning, forteller Levangerjenta.

– Jeg var i tvil om jeg skulle konkurrere nå allerede i desember, så kort tid etter OL i Rio. Jeg har vært veldig sliten i både hodet og kroppen. Nå er jeg glad for at vi har vært litt offensiv og prøvd, sier Skarstein.

MEDALJE: Birgit Skarstein tok en tredjeplass i kortdistanse tidligere i dag i finske Vuokatti. Foto: Nils Erik Ulset / Norges Skiforbund

Satser for fullt på både langrenn og roing

I fjor sto hun over verdenscupen og alt av konkurranse i langrenn, og satset fullt og helt på roingen og OL i Rio. Men i år blir det satset på begge deler, etter så gode resultater i Finland.

– Det er krevende, men det ser ut til å funke, sier Skarstein.

– Er det mulig å satse på, og være i toppen, i to ulike idretter?

– Med den treningsmengden som jeg har på overkroppen, så må jeg variere belastningen. Langrenn og roing utfyller hverandre godt, jeg får bygget opp god kapasietet på å trene begge deler, sier Skarstein, som nå skal ta seg ti dager med juleferie i USA.

Medaljehåp

I januar drar hun videre på verdenscupen i langrenn i Ukraina, og deretter blir det VM i Tyskland. Før sesongen med roing etterhvert starter igjen.

– Vil vi se at du tar flere medaljer i langrenn denne sesongen?

– Jeg skal i hvertfall jobbe for det! Det blir en spennende sesong med både verdenscup og VM.