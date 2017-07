Vil at førstehjelp blir obligatorisk

Torsdag fortalte NRK historien om to år gamle Anton som sluttet å puste da han fikk en lekeskrue i halsen. Takket være foreldrenes innsats overlevde gutten.

Men det er ikke alle som vet hva de skal gjøre i situasjoner hvor det står om å redde liv.

I en fersk undersøkelse gjort av Respons Analyse på oppdrag fra Røde Kors kommer det fram at seks av ti nordmenn ikke tør å ta utføre livreddende førstehjelp når ulykken er ute. Nå vil Røde Kors at førstehjelpskurs blir obligatorisk.

President i Røde Kors, Sven Mollekleiv, mener førstehjelpskurs bør innføres i alle barnehager, på alle skoler og i arbeidslivet. Foto: Eli Eikenæs Vengen / NRK

– I offentlige etater bør det enkelt kunne vedtas at alle ansatte skal gjennomføre dette, og at vi skal øve på dette en gang i året. Da er vi trygge, da vil det fungere, og da vil hver og en av oss være i stand til å redde liv, sier president i Røde Kors, Sven Mollekleiv, til NRK.

– Myndighetene bør være svært tydelige og oppfordre til og tilrettelegge for førstehjelpskurs både i barnehager, skoler og til alle arbeidsgivere på alle arbeidsplasser, sier han.

TEST DEG SELV: Kan du livreddende førstehjelp?

Anton (2) satte en skrue fast i halsen

Feil å ikke prøve

Eirik Skogvoll er overlege ved St. Olavs hospital og professor i anestesi ved NTNU. Foto: Sigurd Steinum / NRK

At flere oppgir at de ikke tør å utføre førstehjelp når ulykken er ute, mener Mollekleiv bunner i frykt for å gjøre feil.

– Folk sier at de ikke føler seg sikre på om de kan førstehjelp. Det første budskapet vårt er at det er viktigere å prøve enn å la være. Den største feilen man kan gjøre er å ikke ta initiativ, sier Mollekleiv.

Eirik Skogvoll er overlege ved St. Olavs hospital og behandlet to år gamle Anton da han kom inn til akutten i desember i fjor. Han mener foreldrenes innsats var helt avgjørende for at Anton overlevde.

– Dette er alle foreldre og legers mareritt. Når små barn setter noe i halsen er de avhengig av umiddelbar førstehjelp av noen i nærheten, sier Skogvoll.

Et skremmende tall

Helseminister, Bent Høie, synes det er skremmende at seks av ti nordmenn ikke tør å utføre livreddende førstehjelp. Foto: NRK

Helseminister Bent Høie er bekymret over at seks av ti forteller at de ikke tør å utføre livreddende førstehjelp.

– Det er et skremmende tall fordi vi vet at vi er avhengige av hjelpen til de første som kommer til stedet når man har vært utsatt for en ulykke, sier Høie til NRK.

Ifølge Helsedirektoratet viser beregninger at vi kan redde 200 liv årlig dersom folk blir bedre på å gi livreddende førstehjelp. Derfor er det satt i gang en nasjonal dugnad for å styrke hver enkeltes kunnskap om førstehjelp.

– Nå jobber vi sammen med Røde Kors på hvordan vi blant annet skal sørge for at det blir mer førstehjelpsopplæring, både i arbeidslivet, i skolen og på alle de andre arenaene vi møtes og kan lære disse enkle grepene for å redde liv, sier Høie.