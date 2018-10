– Vi kan ikke ta noen sjanser i saker som dette, skriver Knut Skogstad, administrerende direktør i Flexit, i en pressemelding.

Produsenten Flexit har derfor valgt å sende ut brev til alle husstandene i Norge – 2,3 millioner totalt – for å advare mot den brannfarlige baderomsviften Silent Eco. Viftemodellen skal være vanlig i norske hjem.

Knut Skogstad, administrerende direktør i Flexit. Foto: Finn Wahl

– Vi ber innstendig om at folk, dersom de er i det minste tvil, sjekker hvilken vifte de har, skriver Skogstad.

Viktig å være sitt ansvar bevisst

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er varslet om saken. De forteller at de er avhengige av at produsenter og utsalgssteder er sitt ansvar bevisst, og at produkter som kan forårsake skade blir tilbakekalt.

– Like viktig er det at vi alle som forbrukere også tar vårt ansvar, og faktisk sjekker om vi har farlige produkter i hus, uttaler avdelingsdirektør i DSB, Anne Rygh Pedersen, i pressemeldingen.

Produsent: Demonter viften!

Om man oppdager at man har den brannfarlige modellen i hjemmet, er beskjeden fra produsenten klar:

– Skru av bryteren med én gang og demonter den, skriver Krogstad.

Produsenten anslår at 75 000 slike vifter finnes i landet, men at en svært liten andel av disse har forårsaket brann. Likevel velger produsenten å gå bredt ut med advarselen.

Farlige produkter kan leveres tilbake til utsalgsstedet eller håndverkeren som installerte dem, opplyser DSB-direktøren.

– Gå gjerne inn på farligeprodukter.no, og sjekk om noen av produktene som ligger der er i din besittelse, opplyser Pedersen.

Husstander med Silent Eco-modellen kan deretter ta kontakt med Flexit for å installert en ny vifte.