– Vi vet veldig lite, men oppsøker nå alle mulige områder langs Nidelva og veier han kunne gått hjem fra utestedet.

Det sier Dev Dhunsi, en av dem som møtte opp ved Shell stasjonen i Elgeseter gate i ettermiddag for å delta i letingen etter den 20 år gamle studenten. Han har vært savnet siden natt til tirsdag, da han forlot utestedet The Mint etter et fadderuke-arrangement.

20-år gammel student i Trondheim er savnet, og politiet ber om tips fra publikum som kan ha sett han på vei ut av sentrum natt til tirsdag. Foto: Privat

Ber om tips

Politiet sjekker overvåkingskamera og mobilbruk i området, og vil ha tips fra publikum.

20-åringen var kledd i dongeribukse og ei lang rød-rosa t-skjorte. Han skal ha hatt på seg en mørkegrønn bomberjakke, og en svart Adidas-cap.

Venner og bekjente ber nå om hjelp i letingen via en egen facebook-side, og flere møtte opp ved Shell-stasjonen i Elgesetergate i ettermiddag for å delta i letingen.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

En god gutt

– Vi håper flere vil engasjere seg i letingen, for tida går. Vi er en gjeng nå som deler oss i to, noen går i retning Lerkendal og andre mot sentrum, sier Dev Dhunsi.

Han beskriver kameraten som en god gutt, og sier dette er svært uvanlig.

– Han er ikke en person som kommer i trøbbel. Alltid pliktoppfyllende og en god gutt. Vi prøver alle å finne kompisen vår.

Dhunsi sier videre at de ikke har noe samarbeid med politiet akkurat nå, men håper å få søkt i elva.

– Jeg synes det er rart om han ligger ute et sted, for da må jo noen finne han. Det har snart gått to dager.

Var i kontakt med søster

– Han skal ha forlatt The Mint rundt klokka ett natt til i går, og da sendte han melding til søsteren om at han var på vei hjem, sier Ole Devle ved Kriminalvakta i Trondheim.

Men 20-åringen dukket ikke opp.

– Har dere mistanke om at det kan ha skjedd noe kriminelt?

– Nei, vi vet ikke mer enn det vi har sagt. Han var på vei hjem fra byen, men vi har alle muligheter åpen.

20-åringen er fra Stavanger og har bodd i Trondheim i ett år.