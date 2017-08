Ikke mistanke om noe kriminelt

Det skriver politiet i en pressemelding.

– Politiet mottok like før klokken 19.00 i går kveld melding om funn av en livløs person i Nidelven. Kjennetegn, bekledning og ID bekrefter at vedkommende er den savnede mannen. Det er ingen tegn til at avdøde skal ha blitt utsatt for vold eller traumer i forkant av at han døde og vi har ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, heter det i pressemeldingen.

Konklusjonen er basert på opplysninger i den foreløpige obduksjonsrapporten.

Politiet i Trondheim bekreftet tirsdag morgen at det var den 21 år gamle studenten Rakavan Jeevaharan som ble funnet død i Nidelva mandag kveld.

– Dette på bakgrunn av beskrivelser av funnet, klesdrakt, identifikasjons­papirer og mobiltelefon, sa etterforskningsleder Arve Vagnild ved Trøndelag politidistrikt til NRK.

21-åringen fra Stavanger hadde vært savnet siden natt til 15. august.