Rakavans familie takker alle som deltok i letingen

Det skriver familien i et minneord som er lagt ut på Facebook-gruppen «Til minne om Rakavan Jeevaharan».

Den 21 år gamle BI-studenten Rakavan Jeevaharan fra Stavanger ble funnet død i Nidelva i Trondheim mandag kveld. Han hadde da vært savnet siden han forlot en fadderfest natt til 15. august.

«Tusen takk til alle som bidro i leteaksjoner og med å dele informasjon i tiden Rakavan var savnet. Vi er uendelig takknemlige overfor alle som har stilt opp for oss på alle mulige måter i denne uutholdelige tiden».

Rakavan Jeevaharan fra Stavanger ble funnet død i Nidelva i Trondheim mandag kveld Foto: Privat

«Verden er fattigere uten Rakavan. Han vil aldri bli glemt. Han kommer til å leve videre i våre hjerter. Vi vil gjøre alt vi kan for å hedre hans altfor korte tid i denne verden», skriver familien.

NRK har fått tillatelse til å gjengi minneordet.

Også Trondheim-ordfører Rita Ottervik takker alle som deltok i letingen.

«Jeg vil takke for det engasjement og den omtanken som har vært vist av trondhjemmere og studenter som bor i byen for å spre budskapet, delta i leting og ikke minst de av dere som har kommet med tips og opplysninger. Dersom noen fortsatt kan ha opplysninger, ta kontakt med politiet», skriver ordføreren på Facebook.

Ikke mistanke om noe kriminelt

Politiet har ikke mistanke om at 21-åringen ble utsatt for noe kriminelt.

– Det er ingen tegn til at avdøde skal ha blitt utsatt for vold eller traumer i forkant av at han døde og vi har ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, skrev politiet i en pressemelding.

Torsdag klokken 13 arrangerer BI minnestund for studenter, ansatte og andre som ønsker å ta avskjed med Rakavan Jeevaharan.

Jeevaharan blir bisatt i Stokka Forum og Eiganes gravlund i Stavanger førstkommende mandag.