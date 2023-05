Vedtok ny utsettelse av Helseplattformen

Styret i Helse Midt-Norge vedtok tirsdag å utsette innføringen av Helseplattformen på sykehusene i Namsos og Levanger.

Løsningen tas i bruk som planlagt i Helse Møre og Romsdal i april 2024, men blir utsatt med ett år i Helse Nord-Trøndelag.

Det vil si til oktober/november 2024.

– Det er ikke en enkel sak å fatte beslutning om å utsette i ett år, men jeg tror det er nødvendig for å skaffe handlingsrom og kapasitet, både for feilretting og optimalisering i systemet fra fagfolkene sin side. Det må vi ha tro på at vi lykkes med framover, sier styreleder Odd Inge Mjøen.

Utsettelsen vil øke kostnadene betraktelig. Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge, ba i forkant styret om fullmakt til å disponere ytterligere inntil 522 millioner kroner: