Varetektsfengslet i fire uker

En mann i 50-årene fra Malvik er varetektsfengslet i fire uker siktet for mishandling av sin sønn, skriver Adresseavisen. Mannen ble pågrepet av politiet onsdag morgen etter at et familiemedlem ringte for å få hjelp av helsevesenet. Dette etter at faren skal ha slått sønnen med en jernstang.