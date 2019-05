Vålerenga lekte seg til seier mot Ranheim

Ranheim var sjanseløse på hjemmebane søndag kveld, og tapte fortjent 1–5 til Vålerenga.

Gjestene fra Oslo lekte seg rett og slett til sin første borteseier denne eliteseriesesongen, i en kamp som endret totalt stil fra første til andre omgang.

Før pause hadde Vålerenga så vidt et par sjanser. I andre omgang ble ballen satt i mål seks ganger.

– Vi har jobbet steinhardt for å finne nøkkelen til hvordan vi skal opptre borte. Dette var en meget god bortekamp, sier en storfornøyd Vålerenga-trener, Ronny Deila.

To mål på to minutter

Før pause kriget lagene på midtbanen. Omgangen var nokså jevnspilt, men Vålerenga hadde et lite overtak.

– Vi bestemte oss for å gå ut til andreomgangen og fortsette mye av det vi gjorde i første. Dessverre fikk Vålerenga scoringer på de to-tre første mulighetene, sier Ranheim-trener Svein Maalen.

– De drepte kampen helt, fortsetter han.

Etter 53 spilte minutter satte Matthías Vilhjálmsson inn kampens første mål. I minuttene som fulgte ble det en real målfest på Ranheim arena.

Knappe to minutter etter Vilhjálmsson sitt mål, kom en flott scoring fra Deyver Vega.

– Det er klasse, sier Deila om Vegas prestasjon.

– Han har en vanvittig tyngdeoverføring og en utrolig touch på ballen. Han er sterk i kroppen. En styrke for oss utover i sesongen, sier treneren.

Misfornøyd Karlsen: – Det blir for enkelt for dem

Heldigvis for hjemmelaget scoret Michael Karlsen på straffe. Men dette var det eneste målet hjemmelaget fikk denne vårkvelden.

– Jeg synes vi turte å spille. Men vi slet med å omsette sjanser, og gir bort enkle mål. Da blir det vanskelig å slå Vålerenga, sier Ranheims målscorer.

Karlsen klarer ikke å gi et godt svar på hvordan en jevn og målløs første omgang kan ende med at motstanderne scoret fem mål i andre omgang.

– Spør du meg så spør jeg deg.

– Vålerenga er gode når de får rom, og har enkeltspillere som er topp eliteserienivå. Det blir litt for enkelt for dem. At de slipper inn fem mål er for dårlig av oss. Slik er det når du prøver å få med deg poeng.

Vålerenga fortsatte målkalaset. Vega puttet sitt andre mål, før Chidera Ejuke avsluttet kampen med to scoringer i 73. og 90. minutt.

Vålerenga har nå vunnet fire av sine åtte spilte kamper så langt i eliteseriesesongen. De ligger nå som nummer fire på tabellen. Ranheim ligger foreløpig på 12. plass.