Åsane Fotball og Ranheim er blitt enige, opplyser Åsane på egne nettsider.

– Tiden min i Åsane Fotball har vært både spennende, interessant og lærerikt. Jeg ønsker å takke for muligheten som Åsane har gitt meg, og jeg ønsker klubben det aller beste for fremtiden, sier Kåre Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Ingebrigtsen hadde det sportslige ansvaret for Ranheim i 2007. Han var også hovedtrener for Rosenborg fra 2014 til 2018. Da ledet han klubben til to cupgull og tre seriemesterskap.