Væpnet aksjon på Frøya avsluttet

Politiet rykket ut til en uavklart situasjon på Frøya der det ble gjort observasjoner av en mulig våpengjenstand på en butikk. Dette meldte politiet på Twitter.

– Det som er skjedd er at det er observert en mann med mulig våpengjenstand på innsida av jakka. Nå vet vi litt mer om hvem dette er, men vi har på nåværende tidspunkt ikke kommet i kontakt med ham, sier operasjonsleder i Sør-Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller, til NRK klokken 14:30.

Klokken 16:00 opplyser politiet at de fortsatt er på stedet, men at de har kontroll på mannen og at dette skjedde uten dramatikk.

Ingen våpen funnet

Bernt Tiller, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, forteller til NRK at ingen våpen ble funnet på mannen.

Har mannen vært truende?

– Han har ikke truet noen med våpen. Men har vært litt utagerende og hatt en atferd som har medført at folk ble redde, sier Tiller.

Politiet skal nå ransake mannens bolig.