Uventet dødsfall ved sykehuset i Levanger

Det skriver Trønder-Avisa.

Det var torsdag personen døde ved sykehuset.

Det er klinikkleder for psykisk helsevern og rus Arnt Håvard Moe i Helse Nord-Trøndelag som til avisen kaller det et uventet dødsfall.

Varslet inn

Saken er nå varslet inn til politi og helsetilsyn som vil vurdere saken.

– Parallelt vil vi iverksette en hendelsesanalyse for gjennomgang av hendelsen, ivaretakelse av pårørende og involverte. Helse Nord-Trøndelag ved Klinikk for psykisk helsevern og rus vil samarbeide med politi og tilsynsmyndighetene for å avklare om vi har gitt forsvarlig helsehjelp, sier klinikklederen til Trønder-Avisa.

Opprettet sak

Politiet bekrefter også til avisen er det er opprettet straffesak.

De sier også at politiet har foretatt åstedsundersøkelse og at det er blitt tatt avhør av ansatte.