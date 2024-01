– Brannvesenet jobber for å få kontroll på varmeutvikling i eneboligen.

Det sier innsatsleder i politiet, Odd Håkon Bach.

Boligbrannen blusset opp på Svorkmo i Orkland kommune torsdag kveld. Det ble full overtenning.

Ingen mennesker er skadet i brannen, men en person er sendt til legevakt for sjekk.

Fikk ikke ut hundene

Det skal ha vært seks hunder i boligen, opplyser politiet.

– Det som er tragisk er at det var hunder i huset som vi ikke fikk berget, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.

Ni ponnier ble evakuert fra en låve som ligger ved siden av, men hestene er nå hentet tilbake igjen.

Ikke mulig å berge huset

Brannmannskaper har jobbet intenst for å få slukket brannen.

– Det tøyt røyk ut av vindu da vi kom til stedet. Det er veldig mye varme i hele boligen og det er det vi jobber med nå.

Det sa innsatsleder for brannmannskapene, Jomar Nilsen.

Huset var ikke mulig å berge. Det pågår nå en kontrollert nedbrenning, og brannvesenet vil være på stede utover kvelden.

– Vi vet ikke årsaken til brannen. Det fremsto ganske dramatisk innledningsvis. Det er et gårdstun med flere bygninger i nærheten, og det var en stund fare for at brannen skulle spre seg, sier operasjonsleder Ebbe Kimo.

Nødetatene rykket ut etter melding om brann i bolighuset i 16–tida torsdag.