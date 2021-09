Frida (24) kvier seg for å få barn på grunn av klimaangst

– Jeg har definitivt lyst på barn, men det krasjer med kunnskapen, angsten og frykten for det som holder på å skje, sier Frida Vige Helle.

24-åringen fra Oslo har tenkt mye på om hun egentlig ønsker å sette barn til en verden i klimakrise.

– Hvordan kommer verden til å se ut når ungen min vokser opp? Er det ansvarlig av meg? spør hun.

– Det å fødestreike kan sende et signal om at vi faktisk ikke har tillit til de tiltakene som blir gjort, og at vi ikke opplever dem som sterke nok.

«Vil ikke belaste jordkloden mer»

Begrepet birthstrike, altså fødestreik, oppstod i Storbritannia i 2018. Flere kvinner bestemte seg for at klimaendringene gjorde det uforsvarlig å få barn.

En undersøkelse NRK Nyheter nylig gjennomførte på Instagram, viser at mange unge norske mennesker også har slike tanker.

Et overveldende flertall av de som svarte, kvier seg for å få barn.

«Vil ikke belaste jordkloden mer, eller påføre barna den frykten og en usikker framtid», skriver en.

«Har alltid ønsket å bli mamma, men ønsker ikke at de skal vokse opp i en ødelagt verden», skriver en annen.

INSTA-SVAR: Dette er noen av svarene NRK Nyheter på Instagram fikk, da de spurte: «Gjør klimaendringene deg bekymret for å få barn?» Foto: NRK Nyheter

Barn føler på mye ansvar

Bekymringen for framtiden gjorde også at 29 år gamle Anniken Opdal fra Mo i Rana og kjæresten hennes lenge vurderte om de faktisk ville ha barn.

Opdal jobber på skole, og hun synes det er skremmende å se at barn er redde og føler de må rydde opp i klimaproblemene.

– Ansvaret vi pålegger «småttisene» som blir født nå, det kjenner jeg dypt i meg, sier hun.

– Fra ung alder snakker de om hvor fælt det er med søppel i naturen og havet, og det er så feil om den framtidige generasjonen skal føle at de må fikse dette.

BEKYMRET: Anniken Opdal synes det er skremmende å tenke på alt mangfoldet som kan forsvinne om klimakrisen vil fortsette å herje. Foto: Privat

Påpeker at også klimaforskere og klimaaktivister får barn

Kommunikasjonsdirektør i Cicero Senter for klimaforskning, Christian Bjørnæs, tror det er fullt mulig å leve gode liv langt inn i framtiden. Samtidig forstår han at enkelte kan bli bekymret for å sette barn til verden.

– I framtiden blir kanskje livene litt annerledes enn i dag, sier han.

– Våre barn vil måtte håndtere ekstremvær. De vil måtte finne løsninger for flom i byene. De vil kanskje gå mindre på ski. Og de vil antakelig måtte bruke mer av samfunnets ressurser på å tilpasse seg.

Likevel, påpeker Bjørnæs, velger mange klimaforskere og klimaaktivister å få barn.

– Selv om rapportene fra FNs klimapanel og forskere kan virke skremmende, så tror jeg man må være optimist på vegne av menneskeheten, sier han.

– Vi kan ikke slappe av og tenke at dette går bra, men vi må heller brette opp ermene og sørge for at det går bra.

OPTIMIST: Christian Bjørnæs i Cicero tror menneskene har det i seg å klare å snu klimaendringene. Han mener det vil være fullt mulig å leve gode liv også i framtiden. Foto: Monica Bjermeland / Cicero

– Verden trenger mennesker

Å la være å få barn er ikke et reelt klimatiltak, mener Bjørnæs. Da har han mer tro på å gi den oppvoksende generasjonen gode vaner, som for eksempel å redusere forbruk og spise mer grønt.

Men i likhet med Anniken Opdal mener han det blir feil å lempe ansvaret over på barna.

– Det er alltid den voksnes ansvar å fikse noe. Man skal lytte til barna, men de må få lov til å være unger uten å ha klimaangst, sier Opdal.

Dette er hun spesielt bevisst på nå som hun selv er gravid. For tross usikkerheten, kjente hun likevel at trangen til å få barn var større enn klimaangsten.

– Jeg respekterer andre som velger ikke å få barn, men jeg klarte ikke si til meg selv at jeg ikke skal få unge på grunn av dette. Verden trenger mennesker også, sier hun.

VENTER I SPENNING: Det var vanskelig å ta valget om å få barn for Anniken Opdal, men nå er hun veldig glad for at hun gjør det. – Nå skal jeg gjøre det beste jeg kan for denne ungen, og hvem vet, kanskje vi får en ny klimaaktivist, ler hun. Foto: Privat

Dømmer ikke andre

Frida Vige Helle har ennå ikke bestemt seg, og sier hun blir trist og sint over av at hun kjenner på dette dilemmaet.

Men for henne er det et reelt klimatiltak å la være å få barn, fordi alle mennesker genererer utslipp.

– For meg veier det også tungt at det finnes så mange barn der ute som trenger trygghet, og da kan kanskje jeg være med på å frigjøre litt plass til dem, sier hun.

– Samtidig dømmer jeg absolutt ikke andre som velger å få barn, og jeg håper ikke jeg framstår som belærende. Dette er et veldig privat tema og valg, sier hun.

Helle mener politikere bør gjøre mer for å stanse klimakrisen, og håper de tar på alvor at unge mennesker kvier seg for å få barn.

– Ta ungdommen på alvor. Ta forskerne og de som kan dette på alvor. Ta grep!