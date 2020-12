Tråkkemaskina lager et hvitt belte etter seg der den dundrer fram gjennom skogen i Grova skisenter i Meråker. Her lages det som mange kaller «verdens fineste skiløyper». I førerhuset sitter Morten Bjørnås. Selv om kalenderen har bikket desember, er det kunstsnø han sprer utover løypene.

– Det er ikke mye snø i området. Hvis det hadde vært normalt nå, så hadde det ligget en 50–70 cm med nysnø her. Snøkanonene har berget oss i alle fall de fem, seks siste årene.

SER ENDRINGENE: Landslagsløper Emil Iversen er bare 29 år, men har merket endringer i snøforhold og vær i treningshverdagen. Foto: Morten Andersen / NRK

Landslagsløper Emil Iversen stopper ved tråkkemaskina og slår av en prat. De aller fleste treningsturene hans har gått i nettopp disse løypene.

– Spesielt det siste året har vært helt sinnssykt. Jeg angrer på at jeg ikke skrev dagbok i fjor. Da følte jeg at blir været noe verre enn nå, vet jeg ikke om jeg klarer å holde på med dette lenger.

TROR SNØEN HOLDER EN GENERASJON TIL: Morten Bjørnås håper og tror snøen berger i Meråker i 30 år til. Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

Snøgrensa kryper oppover

På 400 meters høyde på skistadion er det null grader og litt yr i lufta. Dårlige forhold for å produsere mer kunstsnø – og ikke minst dårlige forhold for natursnø. Kvister, lyng og buskas stikker opp av det tynne laget med snø utenfor løypene.

– Det kom jo litt i natt, men det er jo så bløtt at det blir ikke noe av det. Det er ikke noe kulde og det finnes ikke frost i jorda, sier Bjørnås.

Han har kjørt løyper her i mer enn 50 år og sett hvordan snøgrensa har krøpet oppover i bygda.

– Jernbanen har vært et skille. Ovenfor den var det alltid snø da jeg vokste opp.

Jernbanestasjonen i Meråker ligger på 219 meter over havet. Der er det grønt gress og helt snøfritt 1. desember 2020.

SNØGRENSA: På noen tiår har snøgrensa flyttet seg 200 meter opp i bygda. Tidligere var jernbanesporet grensa. Der er det grønt nå. Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

Katastrofe for skiidretten

Enda lenger ned i sentrum av bygda ligger den videregående skolen. Her har en hel haug skistjerner lagt grunnlaget for suksessen. Petter Northug, Tora Berger, Eldar Rønning, Øystein Pettersen. Og OL og VM-vinner Frode Estil. Nå er han avdelingsleder for sport på skolen. Han er redd snøen forsvinner.

– For Meråker er det krise. Det er klart at forsvinner snøen i Meråker, så forsvinner vel skisporten i nåværende form også. Sa da er det vel over på noe rulleskicup og sånne ting.

IDRETTSFAG: OL- og VM-vinner Frode Estil er avdelingsleder idrett ved Meråker videregående skole. Han er bekymret for skisportens framtid. Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

På NRK.no kan man lete fram klimaframtida til hver kommune i landet. Forskerne har beregnet at det er sannsynlig at snittemperaturen i Meråker vil være 2,6 grader høyere mot slutten av århundret.

– Da blir det mye vann i Stjørdalselva og lite snø i Grova. Det vil jo tilsi at Meråker som skidestinasjon er en saga blott, sier Estil.

– Det er jo en del områder det får styggere konsekvenser enn skisporten, men for oss som er glad i skisporten føles det alvorlig nok.

BORTE: Kommuner markert med blå er ventet å ha mistet vinteren helt i år 2100. Foto: Mads Nyborg Støstad / Mads Nyborg Støstad

Vinteren forsvinner i mange kystkommuner

Skiidrettene i Norge har opplevd markant nedgang i interessen blant barn de siste årene. Siden 2011 har hvert fjerde barn mellom seks og 12 år blitt borte fra skiforbundet. Verst er det i langrenn.

Rekrutteringen blir neppe lettere når det gradvis blir langt færre snødager i året. I Meråker forsvinner 77 av 127 skidager, ifølge beregningene.

I 2100 kommer ikke vinteren til å eksistere lenger i flere titalls norske kommuner langs kysten, inkludert Stavanger og Kristiansund.

Definisjonen på når vinteren starter, er litt forenklet sagt den første dagen som faller under null grader celsius i snitt. Stigende temperaturer vil føre til at det aldri skjer i disse kommunene. Ifølge meteorologenes definisjon av årstider, kommer høsten og våren derfor i stedet til å avløse hverandre.

Sjekk klimaet der du bor Søk etter din kommune Finn din kommune Oslo

Bergen

Trondheim

Lindesnes

Nordkapp

Talentene søker til snøen

Enn så lenge fortsetter norske skitalenter med å komme til Meråker for å satse. To av dem som har tatt dette valget er Karsten Andre Vestad og Kevin Bjerkeli Krohn.

– Snøforholdene er avgjørende for å flytte hit og satse på ski. Får håpe det kommer litt mer snø snart så det blir litt bedre forhold, sier Karsten der han står på et tynt snølag på stadion.

Begge de to unge løperne er fra Molde, et område av landet som allerede har relativt milde vintre, og som i framtida vil få et klima som likner det som er i København i dag. Kevin kjenner litt på bekymringen for vinteren.

– Det er ikke noe artig hvis de neste generasjonene ikke skal få gå på ski.

KUNSTSNØ: Et tynt lag natursnø omkranser løyper laget av kunstsnø på skistadionet i Meråker. Foto: Morten Andersen / NRK

– Bare å legge seg og sole seg

Emil Iversen hører hjemme i Meråker. Han ser spøkefullt noen fordeler med mildere klima også.

– Om klimaet blir som på Sørlandet er det bare å kjøre på noe fin sand, demme opp en dam og legge seg og sole seg.

Som utøver av en utendørsidrett kjenner han allerede endringene på kroppen.

– Det kommer jo ikke som noe sjokk. Det er all grunn til å være bekymret. Hvis det er mulig å få endra noe på det, føler jeg vi må prøve å gjøre noe alle sammen.

29-åringen tror kanskje rulleskiløyper må bli framtida for langrenn, men vet hva han vil savne.

– Det er en helt egen følelse å suse innover fjellet med blå himmel når alt er hvitt rundt deg. Det er en frihetsfølelse det nesten er vanskelig å beskrive. Det får du ikke på rulleski.

UNGE TALENTER: Karsten Andre Vestad og Kevin Bjerkeli Krohn har begge valgt å reise fra Molde til Meråker for å satse på ski. Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

Håper det kan snu

Morten Bjørnås har en garasje full av tråkkemaskiner han håper det skal være bruk for i mange år ennå. Og fortsatt kommer det mye snø i løpet av en vinter.

– Snøen kommer senere på vinteren og det kan komme enorme mengder. I år kjørte jeg siste turen 1. juni. Om 30–50 år er det ikke sikkert det er snø her, men i vår tid tror jeg det er skiføre her.