En mann i 20-årene er siktet for kroppsskade. Det forteller politiadvokat Line Brenne Dreier ved Trøndelag politidistrikt.

– Politiet vurderer fortløpende om han skal bli siktet for grov kroppsskade, og dette er ikke usannsynlig. Kvinnen har fått alvorlige skader i ansiktsregionen og kjeven. Det er ikke livstruende, sier Dreier.

Mannen er avhørt to ganger. Politiet venter med nye avhør og han ble løslatt søndag. Politiet ønsker ikke å si noe om hva mannen har sagt i avhør

Dreier sier at politiet ikke har fått til å avhøre kvinnen ennå på grunn av de alvorlige skadene hun har blitt påført.

Ønsker tips

Kvinnen ble utsatt for volden rundt midnatt natt til lørdag på Røros hotell.

– Vi har snakket med både ansatte og flere gjester som var til stede på et arrangement på hotellet, sier politijurist Silje Noem ved Trøndelag politidistrikt. Arrangementet hadde mange festdeltakere.

– Men vi trenger flere detaljer rundt hendelsen, og folk som var på eller i nærheten av Røros hotell om å ringe politiet på tlf. 73899014.

Den 19 år gamle kvinne ble funnet med alvorlige skader i en trapp på hotellet. Kvinnen ble flydd til St. Olavs hospital med ambulansehelikopter. Der ble hun operert i natt.

– Skadeomfanget er ikke avklart, men alvorlig, sier Noem.

I løpet av søndagen har det kommet flere tips til politiet som skal følges opp.

Var først vitne

En mann i 20-åra er siktet og pågrepet for det politiet mener er en alvorlig voldsepisode.

– Personen som er pågrepet var først et vitne. Men i løpet av natta førte etterforskningen til at bevisbildet endret seg. Vi mener vi har skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold, sier politijurist Silje Noem.

Hun bekrefter at det er en relasjon med pågrepne og jenta som ble skadet.

– Vi har ikke foretatt et nytt avhør av siktede. Han skal avhøres i løpet av søndagen. Det samme gjelder fornærmede, dersom hun er i stand til å avgi sin forklaring fra sykehuset.

Noem bekrefter at politiet har sikret tekniske bevis i form av mobiltelefonene til siktede og voldsofferet.