TV 2: Gram beholdt lakseaksjer i fire måneder som statsråd

Det bekrefter Gram til TV 2.

Det ble gjort en gjennomgang av Bjørn Arild Grams eierinteresser da han ble utnevnt til kommunal- og distriktsminister høsten 2021.

På den tiden eide han aksjer i Telenor og NTS, skriver TV 2. Siden 2017 har NTS hatt som formål å produsere og selge marine arter.

Etter gjennomgangen i kommunaldepartementet solgte han aksjene i Telenor for 163.800 kroner.

– Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvaret for saker om elektronisk kommunikasjon og digitalisering, og det var da naturlig å vurdere aksjene i Telenor, skriver Gram i en e-post til TV 2.

Aksjene i lakseselskapet NTS satt han med i fire måneder mens han var statsråd.

Solgt for 85.000 kroner

Gram sier at Telenor-aksjene ble solgt for å unngå habilitetstrøbbel. TV 2 har spurt Gram om han vurderte å selge aksjene i NTS samtidig og om hvorfor det ikke ble solgt:

– Gjennomgangen etter regjeringsskiftet dreide seg om det ansvarsområdet jeg fikk som kommunal- og distriktsminister, sett i sammenheng med at jeg ved tiltredelse eide aksjer i Telenor.

Han solgte NTS-aksjene i februar 2022 for 85.000 kroner. På dette tidspunktet hadde lakse-milliardær Gustav Witzøe og hans selskap Salmar kjøpt opp NTS.

– Salget skjedde i forbindelse med at store aktører kjøpte seg opp i selskapet, skriver han til TV 2.

Ikke i strid med reglene

Bjørn Arild Gram sier til TV 2 at det ikke er i strid med reglementet å eie aksjer som statsråd, men at det er høy bevissthet rundt dette nå.

Den siste tiden har det blant annet vært mye diskusjon rundt forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borte Moen (Sp) på grunn av eierinteresser i Kongsberg Gruppen.

Gram sier han synes det er greit at han tidlig etter å ha blitt statsråd solgte seg ut av de to børsnoterte selskapene og derfor ikke har habilitetshensyn å ivareta.

– Den offentlige diskusjonen den siste tiden om eierskap i børsnoterte selskap, sett i forhold til det å være en del av regjeringsapparatet, viser at dette kan være et følsomt og potensielt vanskelig tema. Jeg antar at det vil bli en gjennomgang av reglene rundt dette, og det hilser jeg i tilfelle velkommen, sier han til TV 2.