Elsparkesykler skaper hodebry: Nå er det ulovlig å leie ut i Trondheim

Folk har sust rundt på grønne og svarte elsparkesykler i Trondheim i to måneder. Men når august er blitt september er det slutt.

Tirsdag besluttet formannskapet at utleie av elsparkesykler på kommunal grunn skal stoppe med umiddelbar virkning. Som den første kommunen i Norge vil de ha retningslinjer for utleie.

De bestemte at utleien heretter må skje i ordnede former – at det kun er lov hvis utleier har avtale med kommunen. Ingen har avtale med kommunen per nå, og det vil heller ikke skje før retningslinjer er på plass.

Selskapet Ryde Technology er de eneste som leier ut elsparkesykler i Trondheim.

22 personer har arbeidskontrakt med dem. Nå mister de jobbene.

Men like før vedtaket i Trondheim, i nattens mulm og mørke, etablerte samme selskap seg et helt annet sted i landet.

Kommunen visste ingenting

Tirsdag våknet folk i Kristiansand opp til at 100 grønne og svarte farkoster var plassert rundt i byen.

Kristiansand kommune sier det hele kom som en overraskelse.

Veisjef Gro Solås sier de ikke visste at Ryde Technology skulle etablere seg.

NYTT I KRISTIANSAND: Kristiansand fikk for første gang utleie av elsparkesykler denne uka.

– Vi sendte e-post til Kristiansand kommune 6. februar. Det burde ikke ha kommet som en stor overraskelse, sier daglig leder i Ryde Technology, Johan Edward Olofsson, til NRK.

Senere denne uka skal firmaet i møte kommunen for å diskutere hvordan de skal gjøre det fremover.

Det er uvisst hvor lang tid det vil ta før Trondheim igjen får utleie av elsparkesykler. Det blir anbudsrunde.

Utleie av elsparkesykler fra Ryde Ekspandér faktaboks Utleien foregår via en app.

Leien koster 3 kroner i minuttet.

Etter bruk parkeres sparkesykkelen hvor som helst innenfor en gitt sone.

Et kart på appen viser hvor ledige elsparkesykler står.

Utleien stoppes ved midnatt. Dette for å forebygge fyllekjøring.

Ordknappe om avviklingen i Trondheim

Selv om politikerne i Trondheim først sa at sparkesyklene må fjernes umiddelbart, har de nå gitt frist 31. august.

Dette blant annet av hensyn til de 22 med arbeidskontrakt.

RETNINGSLINJER: Trondheim er den første kommunen i Norge som vil regulere utleie av elsparkesykler. Så langt har en aktør etablert seg i byen. Foto: Morten Andersen / NRK

Trondheim kommune mener dette må på plass før elsparkesyklene kommer tilbake.

Avtale mellom utleier og kommune. Ikke hvem som helst skal kunne starte med utleie. Faste parkeringsplasser. Nå kan elsparkesyklene parkeres hvor som helst (innenfor en gitt sone). Dette er problematisk blant annet for blinde og svaksynte.

– Vi kan ikke ha hundrevis av elsparkesykler strødd på fortauene. Vi er nødt til å ha et system på dette. Derfor ønsker vi at syklene fjernes, sier kommunalråd for SV i Trondheim, Ottar Michelsen.

Ryde Technology er ordknappe når det kommer til avviklingen i Trondheim. De sier at de er i gang med å samle informasjon i forbindelse med vedtaket, og at de foreløpig ikke vil la seg intervjue.

I Oslo har en rekke selskaper etablert utleie av elektriske sparkesykler. Ifølge nettavisen Shifter er det over 3.500 elsparkesykler til utleie i hovedstaden.

På grunn av dødsulykker og kaos har enkelte land varslet at de skal stramme inn reglene.