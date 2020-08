Trondheim om urovekkende korona-utvikling: Jobber fortsatt med å spore opp mulig smittede

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I en pressekonferanse torsdag formiddag, fortalte fungerende kommuneoverlege, Elizabeth Kimbell, om smittetrenden i Trondheim.

– Hvis vi ikke stopper smitten nå, får vi en ny smittebølge, fastslo Kimbell.

Fra slutten av juli begynte smitten å øke i Trondheim.

Først var smitten tydelig knyttet til utenlandsreiser. Fra folk som hadde vært i grønne land, og altså ikke i karantene etter hjemkomst.

Men i den siste uka, har det endret seg:

– Nå har vi en urovekkende utvikling med smitte vi ikke kjenner opphavet til. De som er smitta har mange, og til dels svært mange, nære kontakter. Vi etterlever ikke myndighetenes råd om å begrense de nære kontaktene til et fåtall, sa Kimbell.

Omfattende smitteklynge med sju personer

Den mest omfattende smitteklyngen i Trondheim har sju personer. Smitten har blant annet spredd seg på to frisørsalonger.

Kommunen jobber fortsatt med å spore opp folk som har vært innom salongene. Over 200 er i karantene.

– Flere er under testing. Vi forventer å finne flere smittetilfeller her, sa Kimbell.

Det har også vært smitte på Hornemansgården i Trondheim. Rundt 300 personer er satt i karantene. 50 er testet, alle med negativt resultat.

I tillegg er rundt 150 personer satt i karantene etter nærkontakt med smittede som har ukjent smittekilde.

Også en SFO og flere barnehager har hatt smittetilfeller.

Legger ikke skylda på studentene

Innledningsvis i pressekonferansen fortalte kommunedirektør Morten Wolden om smitte blant studenter.

To netter på rad har politiet i Trondheim opplevd unormalt mye festbråk i forbindelse med fadderuka.

Det er foreløpig uaktuelt for kommunen å anbefale at feiring av fadderuka skal stoppes.

Wolden understreket at det ikke nødvendigvis er studentene som har brakt ny smitte til byen – men at de likevel har et ansvar.

KRITISK FASE: Kommunedirektør Morten Wolden ser alvorlig på koronatrenden i Trondheim, og sier at vi er inne i en kritisk fase nå. Foto: Bjørn Alexander Olsen / NRK

– De kan være med på å bringe den videre. Det betyr at studenter må gjøre som alle andre i Trondheim: Er de syke, må de holde seg hjemme i senga.

Han nevner også det vi har hørt mange ganger de siste månedene: Viktigheten av håndhygiene og avstand.

– Vi er inne i en kritisk fase nå, sa han i pressekonferansen.

Skal begrense kontakt mellom barn på skolen

Trondheim kommune iverksetter såkalt gul beredskap til skolestart.

Det innebærer at syke ikke får komme inn på barnehage, SFO og skole. God hygiene og mer renhold. Og å redusere kontakt mellom personer.

– Konkret betyr det at vi legger til rette for å unngå fysisk kontakt mellom personer og unngå trengsel og ansamlinger, sa Betty Pedersen, kommuneoverlege for oppvekst.

Flere tilpasninger på ubestemt tid

Kommunen er godt forberedte på å ta imot skolestartere så vel som eldre elever, ifølge kommunalsjef for skole i Trondheim, Eva Elisabeth Belboe.

Det er ikke i skole og barnehage det skal være de strengeste retningslinjene nå.

Likevel gjør kommunen tilpasninger på ubestemt tid:

Fag som blander elever fra ulike kohorter skal utsettes eller skje digitalt.

Kroppsøving skal fortrinnsvis holdes ute.

Det skal være uteskole når det er uproblematisk.

Håndsprit skal stå rundt om på skolene og være med i sekken på tur.

Minner om at de vi gjør på fritida er svært viktig

– Men skolen er ikke et vakuum. Vi må bidra også på fritida, sa Belboe.

Ella Marie Ingdal, kommunalsjef for barnehager, ber voksne være like flinke på håndvask og så videre som barn. Videre sa hun at de jobber for å få til en barnehagestart som ligner normalen.

Det blir lokale tilpasninger fra barnehage til barnehage.

– Barnehageåret vil for det aller meste ligne på årene vi er vant til og har lagt bak oss, sa Ingdal.