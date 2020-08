Åtte nye personer smittet i Trondheim: To med ukjent smittekilde

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Alle de smittede personene i Trondheim har et mildt sykdomsforløp, opplyser kommunen i en pressemelding.

To av de smittede er i 20-årene. Tre er i 30-årene. Én er i 40-årene. Én er i 50-årene. Én er under ti år.

To personer har ukjent smittested

Personen i 50-årene er smittet på Hurtigruten.

Vedkommende testet først negativt. En ny test viste at personen likevel har covid-19. Personen reiste med en av de to seilasene med MS «Roald Amundsen». Totalt er fem personer, som er bosatt i Trondheim, blitt smittet etter reise med Hurtigruten.

Fem av de åtte nye smittede har vært i nærkontakt med andre kjente smittede.

Mens de to siste har ukjent smittested. Dette ser Trondheim kommune svært alvorlig på.

– Vi har brukt mye ressurser i helga på smittesporingsarbeid. Dette arbeidet er ennå ikke ferdig. I det pågående, vil vi legge store ressurser for å komme til bunns i dette. Vi tar dette på største alvor, understreker Elizabeth Kimbell, stedfortredende kommuneoverlege i Trondheim.

– Det at vi har ukjente smittekilder, bekrefter at situasjonen er mer alvorlig nå enn for kort tid siden, sier helse- og velferdsdirektør i Trondheim, Helge Garåsen.

Advarer mot at folk tar for lett på reglene

Kimbell mener det økte smitteantallet er et tydelig signal om at alle må passe på fremover:

– Vi har hatt lite smittespredning i samfunnet en stund, og da kan folk tenke at «det ikke er så farlig lenger». Det at vi har flere smittetilfeller nå, og at vi ikke vet hvor alle er blitt smittet, forteller oss at smitteverntiltak er enda viktigere nå.

Det vil si å unngå store folkemengder, å holde avstand og å ha god hoste- og håndhygiene.

Dette blir desto viktigere nå som fadderuka straks i gang i den store studentbyen Trondheim.

– Det er viktig å huske at maksimalt 20 personer skal samles, både innendørs og utendørs. Men det forutsetter at det er plass til å holde en meters avstand med 20 personer. Myndighetene har gitt veldig klare retningslinjer, disse bør alle kjenne til nå, sier Kimbell.

De nye smittede i Trondheim: Ekspandér faktaboks Person i 40-årene, mildt forløp, nærkontakt til kjent smittet

Person under ti år, mildt forløp, nærkontakt til kjent smittet

Person i 50-årene, mildt forløp, smittet på Hurtigruten. Negativ ved første gangs test, positiv ved andre gangs test.

Person i 30-årene, mildt forløp, nærkontakt til kjent smittet

Person i 30-årene, asymptomatisk, nærkontakt til kjent smittet

Person i 30-årene, mildt forløp, nærkontakt til kjent smittet

Person i 20-årene, mildt forløp, ukjent smittested

Person i 20-årene, mildt forløp, ukjent smittested

Tre avvik på utesteder i Trondheim

Trondheim kommune har kontrollører på utesteder, for å påse at smittevernregler overholdes.

I helga registrerte de tre avvik på tre ulike skjenkesteder. I tillegg loggførte de seks merknader.

Kommunen opplyser at redusert skjenketid kan ha ført til færre avvik. Fredag bestemte myndighetene at det ikke er lov med alkoholservering etter midnatt.

Stort press på koronatelefonen

I løpet av de tre siste dagene er 770 personer blitt koronatestet i kommunen. Koronatelefonen har mottatt 957 henvendelser i samme periode. Det er stort press både der og på legevakten.

Fortsatt er det viktig at publikum bare bruker koronatelefonen når de trenger konkrete råd og svar på spørsmål som omhandler korona, skriver kommunen i en pressemelding.

I tillegg er 233 personer, som har deltatt på arrangementer på Hornemansgården, blitt kontaktet i løpet av helgen. Etter vurderinger av smitteteamet, har 47 av disse blitt testet.

Det er fortsatt 60 personer som kommunen ikke har fått kontakt med. Dette på grunn av at de ikke svarer eller at navnet på listen ikke har vært mulig å tyde, opplyser Trondheim kommune.