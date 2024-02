Giske splitter velgerne: – Et godt bilde på hvorfor det er så mye bråk

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En undersøkelse fra Norstat viser at Trond Giske er en polariserende politiker blant Arbeiderpartiets velgere i Trøndelag.

31 prosent av respondentene sier det er mer sannsynlig at de vil stemme Arbeiderpartiet på grunn av Giske.

Trond Giske mener politikk skal handle om folks økonomi, gode pensjoner, nok folk i eldreomsorgen og en skole som hjelper alle.

Pål Sture Nilsen, nyvalgt leder i Trondheim Ap, mener Giske bidrar positivt til partiet og trekker til seg nye medlemmer.

NRKs politiske kommentator, Tone Sofie Aglen, sier Giske skaper engasjement og oppmerksomhet, både positivt og negativt. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Tallene gir et godt bilde av hvorfor det er så mye bråk og konflikt rundt Trond Giske.

Det sier Tone Sofie Aglen, som er politisk kommentator i NRK. Tallene hun snakker om er svarene i en undersøkelse Norstat har laga for NRK og Adresseavisen.

I undersøkelsen fra Norstat er det 76 respondenter som oppgir å ha stemt Arbeiderpartiet. Av disse er det til sammen 31 prosent som sier det er mye eller litt mer sannsynlig å stemme Arbeiderpartiet på grunn av Trond Giske. Det gir en feilmargin på pluss, minus 10 prosent.

– Han er en polariserende politiker, men et overraskende høyt tall sier også at det ikke har noen betydning, sier Aglen.

Undersøkelsen er gjort i dagene etter årsmøtet i Trondheim Ap, der det ble fremma mistillitsforslag og kom anklager om kupp.

Mange mente Trond Giske var arkitekten bak mistilliten som ble fremmet mot sittende leder, men det var et annet arbeiderlag enn Giskes Nidaros sosialdemokratisk forum som fremmet mistillitsforslaget. Giske selv viste til at det som skjedde var en del av partidemokratiet.

Årsmøtet endte med å kaste sittende leder Gunn Elin Høgli. De valgte Pål Sture Nilsen til ny leder og Trond Giske som en av to nestledere.

Les også Giske mener andre må ta skylda for bråket på årsmøtet

– Skal ikke handle om politikerne

NRK har vært i kontakt med Trond Giske. Han svarer ikke direkte på spørsmålene våre om han selv synes han er en polariserende politiker, men skriver dette i en SMS:

«Politikk skal ikke handle om politikerne, men om folks økonomi, gode pensjoner, nok folk i eldreomsorgen og en skole som hjelper alle, at vi snakker om sak er en hovedgrunn til at mange tusen har blitt med i Nidaros.»

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Heier på at folk tar ordet

Pål Sture Nilsen er nyvalgt leder i Trondheim Ap. Han mener Trond Giske bidrar positivt til partiet.

– Vi merker at vi får tilstrømming av nye medlemmer. Folk som opplever at Trond er på banen igjen og at hans venstreorientering i politikken er noe folk vil ha. Det tror jeg er positivt.

Arbeiderpartiet lekker velgere til både SV og Rødt viser partimålinga Norstat gjorde for NRK og Adresseavisen denne uka.

Nilsen sier han hver dag heier på at folk skal tørre å ta ordet og fremme sine synspunkter så de blir diskutert.

– Da lever partiorganisasjonen, sier han.

Foto: Bjarte M. Johannesen / Bjarte Johannesen / NRK

Nilsen mener Trond Giske er veldig god på det, sammen med mange andre.

– Det så vi på årsmøtet sist helg. Det er mange som har gode innlegg i den politiske debatten og som tar opp viktige saker som vi lager politikk på.

Oppmerksomhet på godt og vondt

NRKs politiske kommentator, Tone Sofie Aglen, sier Giske er polariserende fordi mange har svært sterke meninger om han.

– Enten at han er det Ap trenger og en som formidler sosialdemokratisk politikk på en måte som engasjerer. Eller at han er et problem for partiet, i kraft av sin fortid eller konfliktskapende evne, sier hun og fortsetter:

– Uansett er han en politiker som skaper engasjement og oppmerksomhet, på godt og på vondt.