Giske kåret til «Årets Trondhjemmer». Stortingsrepresentant beskriver det som trist

– Det var veldig hyggelig. Jeg tar det som en heder, ikke bare til meg selv, men også som heder til lokallaget jeg leder og det teamet av flotte folk vi har der.

Det sier Trond Giske, leder i Nidaros demokratiske forum, som nylig ble kåret til «Årets Trondhjemmer» av Nidaros.

I tillegg til Giske var Ann Kristin Søruburø Michael, Marte Lønvik Bjørnsund, Kent Aune og Kjetil Rekdal nominert.

– Å bli «Årets Trondhjemmer» for å drive politikk og få mange medlemmer – så du den komme?

– Nei, det var litt overraskende, sier Giske.

– Jeg har drevet med politikk på heltid i nesten 30 år. Da var det ikke så mange priser. Nå er det frivillig – jeg har ikke ei krone i lønn fra noe politisk sted, og det tror jeg er litt av oppskrifta. At det er på grasrotplan.

Skilte seg ut

Stig Jakobsen, ansvarlig redaktør og daglig leder i Nidaros, er klar på at Giske skilte seg ut blant de nominerte.

– De typiske nominerte vil alltid være folk som har gjort veldedig arbeid, er store idrettshelter eller noen som har opptrådt aktverdig.

Også han ble overrasket over at Giske ble stående igjen som vinner.

– Det er viktig å understreke at dette er ei leseravstemning, og ikke noe redaksjonen i Nidaros har kommet fram til.

Stig Jakobsen forteller at Giske fikk klart flertall.

Rundt tusen av avisas abonnenter stemte i kåringa.

– Trond Giske fikk klart flertall, og var nominert flest gang av lesere. Det var heller ingen redaksjonell prosess, påpeker Jakobsen.

– Rart

Etter resultatet av kåringa ble klart, skrev stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) på Twitter at «Fyr bosatt i Oslo blir årets trondhjemmer. Og det er ikke det tristeste engang».

Skytset retter han mot Nidaros, som han mener kunne løftet fram en hverdagshelt i stedet for en politiker.

– Jeg synes det er litt rart at en som i all hovedsak er bosatt i Oslo med sin familie får prisen som «Årets Trondhjemmer». Riktignok er det leserne som har stemt ham fram, men det er Nidaros som har plukket ut fem kandidater som skal være innstilt. De må ta en del av skylda her, sier Bjørnstad.

Han beskriver fire av fem kandidater som gode og verdige alternativ.

– De hadde også vært gode vinnere og så vidt jeg vet er de bosatt i Trondheim.

Sivert Bjørnstad (Frp), som selv kommer fra Trondheim, er ikke imponert over Nidaros etter kåringa av «Årets Trondhjemmer». Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Han viser til avisas egen beskrivelse av at «Årets Trondhjemmer» er en person som i 2022 har gjort en ekstraordinær innsats for andre, er et forbilde, har inspirert andre eller gjort en forskjell i lokalsamfunnet.

– Det hadde vært mulig å finne en annen femtekandidat som hadde passet bedre til teksten enn Trond Giske, sier Bjørnstad.

– Jeg tenker på alle de hverdagsheltene vi har i Trondheim, som står opp om morgenen og gjør innsats for byens befolkning hver eneste dag på ulike måter. Når den femte kandidaten er noen jeg mener ikke passer perfekt inn i kategorien, skjønner jeg at noen ellers er skuffa. Jeg mener det må gå an å skille mellom den åpenbart gode jobben Giske har gjort i forumet sitt det siste året – men jeg synes ikke det automatisk skal utløse nominasjon til «Årets Trondhjemmer».

Gir bort pengene

– Det er ikke så veldig overraskende at en av Frps fremste politikere på Stortinget synes det er fryktelig dumt at et parti basert på de sosialdemokratiske verdiene og en leder der, av leserne både blir nominert og valgt.

Det svarer Giske på kritikken fra Bjørnstad.

Med prisen følger en pengepremie på 10.000 kroner.

Giske forteller at pengene kommer til å bli gitt bort til et veldedig formål.

– La oss bare brette opp ermene og hylle alle hverdagsheltene. Og så er det stas at også politisk frivillig grasrotarbeid blir belønna. Jeg håper mange flere organiserer seg – vi trenger mye mer engasjement.