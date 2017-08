Triksebrødrene ble verdensmestre igjen

Erlend og Brynjar Fagerli fra Orkdal er mer enn bare brødre, de er også verdens beste fotballtriksere i parkonkurranse. I MidtNytt tirsdag kom de rett fra VM i Praha, og fortalte om fordelen med å være brødre når man skal utføre slike akrobatiske fotballøvelser.

Hadde som mål å bli verdensmestre, nå har de klart det to ganger

De to fotballakrobatene ble verdensmestre i VM fotballtriksing, parkonkurranse også i fjor, men forut for det lå det mange år med trening og en stor drøm. Brødrene har fått stor oppmerksomhet i media og mange har vært interessert i å lære hemmeligheten bak de imponerende øvelsene.

– Det har mye å si at vi er to brødre. Vi kan gi konstruktive tilbakemeldinger og være helt ærlige med hverandre, forteller Erlend.

Brødrene lyktes med å vise et helt nytt, komplisert triks på VM-scenen i Praha. Foto: privat

Et koreografert show som varer i tre minutter

Også under VM i Praha klarte Orkdalsbrødrene å fremføre et triks som ingen tidligere hadde sett før og som de tror ble avgjørende for seieren.

– I de tre minuttene handler det om å vise flest mulig triks og samarbeide om ballen og vise litt synkrontriksing. De vektlegger samarbeid spesielt, sier Brynjar.

Hviler ikke på laurbærene

Brynjar og Erlend er 50 prosent studenter, men liker helst å si at de er 50 prosent studenter og 100 prosent triksere.

De to kommer ikke til å slå seg til ro med den ferske VM-tittelen, allerede til helga er det nemlig EM for brødrene Fagerli.