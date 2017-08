To voldssaker på under ett døgn i Namsos

Svenn Ingvar Viken er lensmann i Namsos. Foto: Kjartan Trana / NRK

Kilder kan fortelle til NRK at jenta ble banket opp av sin egen bror søndag kveld. Motivet er ikke kjent, men jenta skal ha blitt tatt hånd om av barnevernet etter hendelsen. Hennes eldre bror ble tatt hånd om av politiet.

Kroppskrenkelse

– Vi har tatt en person som er siktet for kroppskrenkelse, bekrefter Namsos-lensmann, Svenn Ingvar Viken.



Dette skjedde dagen før en 15 år gammel gutt ble angrepet ved Namsos ungdomsskole. Gutten endte opp med alvorlige skader i ansiktet, og måtte sy 25 sting. Denne saken er fortsatt under etterforskning.

Her ble en 19-åring tirsdag varetektsfengslet i to uker.

De involverte i begge sakene har utenlandsk opprinnelse, men lensmann Viken vil ikke spekulere i om de to sakene har en sammenheng.

Sosiale relasjoner

– Det er sosiale relasjoner mellom partene, men det er ikke nødvendigvis en sammenheng, sier han.



Det har nå skjedd to voldssaker på to dager mot mindreårige i Namsos. Viken sier politiet ser alvorlige på de to sakene.

– Ja, og vi samarbeider nå tett med Namsos kommune for å forebygge slike hendelser. Hvis etterforskningen viser at det er en sammenheng må vi sette inn nødvendige tiltak, mener Viken.