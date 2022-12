En tredje person er mistenkt.

– Vi har kontroll på en tredje person, men denne er ikke pågrepet. Han blir nå innbrakt, sier operasjonsleder hos politiet i Trøndelag, Christopher White.

De tre skal tilhøre et kriminelt narkotikamiljø, ifølge innsatsleder hos politiet, Ketil Stene.

Politiet melder at de har kontroll og at ingen er skadet.

Politiet sa like etter klokka 15 at de har pågrepet personen som kom med truslene.

Det var klokka 1315 lørdag ettermiddag at politiet fikk første melding fra en beboer i et boligfelt om at en person var i ferd med å ta seg inn i huset hans.

Meldinga gikk ut på at minst én bevæpnet person var i ferd med å ta seg inn.

– Det gjorde at vi aksjonerte på stedet og fikk brakt vedkommende i sikkerhet. Han sitter nå i avhør. På bakgrunn av informasjon i saken har vi aksjonert på en annen adresse i Klæbu, sier Stene.

Bevæpna politi var til stede med mye mannskap og oppfordret folk til å holde seg unna. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Ba folk låse døra

Politiet rykket ut med væpnede styrker.

– Vi har ikke kontroll på gjerningspersonen. Vi oppfordrer folk til å holde seg borte fra området vi jobber i. Det er veldig synlig hvor vi er, sa operasjonsleder Øystein Sagen til NRK like etter at hendelsen ble meldt.

Politiet ba også folk om å holde seg innendørs.

– Vi ber om at folk ikke går rundt og svirrer oppe i området og at de holder seg innendørs og låser døra, sa operasjonsleder Sagen til NRK.

Politiet var der med flere patruljer.

Både politiet og folk fra helsevesenet var på plass i Klæbu. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Nå takker de folk i området.

«Vi jobber nå med etterforskning. Takk til publikum som har vært tålmodig og holdt seg inne.», skriver politiet på Twitter.

Usikker på om person var bevæpnet

Politiet satte i gang den omfattende aksjonen etter at de ikke visste om personen de lette etter var bevæpnet.

– Vedkommende kan utgjøre en trussel mot politiet. Vi vet ikke om han er farlig for folk. Det er derfor vi oppfordrer folk til å holde seg innendørs og låse døra inntil vi får kontroll, sa politiet tidligere til NRK.

Tre personer er nå pågrepet, blant annet i en leilighet i Klæbu. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Er mannen bevæpna?

– Det kan være. Det er for tidlig å si enda, sa Sagen til NRK.

Ikke funnet skytevåpen

NRK er på stedet og det ble tidligere undersøkt om en mann var i en campingvogn.

Denne ble sjekket ut av saken.

Nå bekrefter innsatsleder at to personer er pågrepet.

De skal være norske og det skal ikke være funnet skytevåpen på stedet.

Politiet var på plass i Klæbu med flere patruljer. Foto: Anders H. Bjørgan

– Hva var det som gjorde at dere tok trusselen så seriøst?

– Det er opplysningene fra vedkommende som ringer inn, som sier at det er bevæpnede folk som står utenfor som prøver ta seg inn. Det er det som gjør at vi har den styrken som vi har i Klæbu sentrum her i dag, sier Stene.

Innsatslederen sier det kan se ut til å være et oppgjør i et belastet miljø.

Det pågår ransaking på ulike adresser.

– Nå gjenstår en god del etterforskningsarbeid for å finne detaljene i hva som har skjedd. Krimvakta vil følge opp videre etterforskning, sier operasjonsleder White.