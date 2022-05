– Jeg kan bekrefte at det var umiddelbar etterforskning som foregikk i går, som medførte at politiet pågrep to personer som vi mistenker kan ha noe med brannen å gjøre.

Det opplyser Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal politistasjon til NRK mandag formiddag.

Avhøres mandag

Det var Bladet som omtalte saken først. Avisa skriver at de pågrepne bor i Meråker.

– De sitter i varetekt begge to, og skal avhøres utover dagen, sier Gjølmesli, som bekrefter at det er snakk om to menn.

Politiadvokat Robin Moe sier til NRK at det er mistanke om at brannen kan være påsatt:

– Men det er altfor tidlig å konkludere med det.

Politiet opplyser at det ikke bodde noen i huset på tidspunktet brannen brøt ut. Men kan ikke si hvor lenge boligen har vært ubebodd.

Fortsatt varme i ruinene

– Vi har pakket sammen og er på tur ned til brannstasjonen med det siste av utstyret nå, sa Håvard Nicolausson, seksjonsleder for brann- og redningstjenesten i Meråker, til Bladet like før klokken 10 mandag formiddag.

De to mennene skal avhøres mandag. Foto: Ylva-Li Næss

Videre skriver avisa at tre personer fra brannvesenet var på vakt og jobbet med etterslukking gjennom natten.

– Det er fortsatt mye varme i ruinene, men det er i all hovedsak damp.