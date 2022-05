Hus brant ned i Namsos – mann sendt til sykehus

Like etter klokken seks ble det meldt om at et hus og en garasje sto i brann på Salsnes i Namsos.

Det var en forbipasserende som observerte brannen på Salsnes i Namsos.

Brann og politi kom til stedet kort tid etter.

– Det var da mye røyk og det var da mulig spredningsfare til fjøs og skog, sier Wenche Johnsen, oppdragsleder i Trøndelag politidistrikt.

Brannvesenet melder om at bygget er overtent.

På nåværende tidspunkt er det ikke fare for videre spredning av brannen.

Mann sendt til sykehus

Det er en mann i 60-årene som bor på adressen, og han var utendørs da brannvesenet kom.

Mannen skal ha fått i seg en del røyk, ifølge brannvesenet.

Klokken halv syv meldte politiet at mannen som var på stedet har fått oksygenbehandling av brannvesenet på stedet.

Mannen skal være skadet med uviss skadegrad og fraktes nå med ambulanse til Namsos sykehus.

Brannen ble meldt like etter klokken 06.00. Foto: Espen Sandmo / NRK

Siktet for skadeverk

Mannen er nå siktet for skadeverk, opplyser operasjonsleder i politiet.

Grunnen til at han er siktet for skadeverk er det som møter oss på åstedet når brann og politi ankommer, sier Johnsen.

Johnsen opplyser at etterforskningen er godt i gang og at politiet har tatt flere beslag i saken.

– Siktede er nå på sykehus og målet vårt er å ta avhør av han i løpet av dagen, sier hun.

Kontrollert nedbrenning

Politi og brannvesen er fortsatt på stedet, og det er mye røyk.

Brannvesenet driver nå med utvendig slukking, og har kontroll på brannen.

– Det er nå kontrollert nedbrenning som foregår, sier Ditløv.