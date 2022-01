To menn tiltalt for vold mot 15-åring

De to mennene i 50-åra er tiltalt for å ha utøvd vold, eller medvirka til vold, mot en 15 år gammel gutt i Stjørdal sentrum.

Hendelsen skal ha skjedd på kvelden 28. oktober i fjor.

– Politiet ser svært alvorlig på at godt voksne personer utøver vold mot barn. Det er kun politiet som har adgang til å benytte maktmidler for å opprettholde ro og orden i Norge, sier påtaleansvarlig Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har gjennomført flere avhør og fått tak i overvåkningsbilder. De mener å ha fått et klart bilde av hva som har skjedd.

– Den fornærmedes unge alder er et skjerpende element. Politiet har nulltoleranse for vold mot barn, sier Aftret.

Påtaleansvarlig Ole Andreas Aftret ser alvorlig på at to voksne menn har angrepet en 15 år gammel gutt. Foto: Morten Andersen / NRK

Flere voldshendelser ved kulturhuset

I fjor var det mye uro knytta til et ungdomsmiljø som skjedde utenfor kulturhuset Kimen i Stjørdal sentrum.

Ifølge politiet har 15-åringen vært involvert i denne uroen.

– Denne voldshendelsen knyttes til den problematikken. Men motivet til tiltalte må de nesten få svare for selv, sier Aftret.

Han legger til at han kan ha forståelse for lokalmiljøets frustrasjon over tidligere episoder med trusler og vold tilknyttet et ungdomsmiljø.

Både politiet, kommunen, barnevernet og flere andre gikk i sommer sammen for å gjøre noe med et voldelig ungdomsmiljø i byen.

Det skjedde etter flere alvorlige voldstilfeller blant ungdom.

– Vi har ingen opplysninger nå som tilsier at de har vært trua, eller forulempa, av fornærmede den aktuelle dagen. Men historikken mellom de vil bli et tema i retten, sier Aftret.