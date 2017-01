To hunder mistenkt for å ha tatt livet av sauer og kaniner

Det opplyser operasjonsleder Stig Rune Sagen i Nord-Trøndelag politidistrikt til NRK.

– Tidligere i dag fikk vi melding om at det var funnet to sauer på en gård i Overhalla. Det var hundespor utenfor gården. Etter hvert fikk vi også melding om at det var funnet to døde kaniner på en adresse ikke langt fra gården. Kanineieren så to hunder som stakk fra stedet, sier Sagen.

Han forteller videre at de kom i kontakt med en hundeeier, og at politiet raskt fikk kontroll på to hunder av rasen Husky.

– Var det blodspor på hundene?

– Det vet jeg ikke. Vi etterforsker nå saken. Vi skal finne ut om det var hundene som har tatt livet av dyrene. Videre skal vi finne ut om hundeeieren har ivaretatt sine plikter som hundeeier, sier Sagen.

Operasjonslederen opplyser videre at hundene er satt i kennel. Der blir de sittende til saken er ferdig etterforsket.

– Har de to hundene vært involvert i liknende saker tidligere?

– Det er noe av det etterforskingen vil gi svar på, sier Sagen.