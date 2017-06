Tester psykisk helse som skolefag

Elevene på Ugla skole skal ha én time undervisning i psykisk helse hver uke, og er så vidt de vet først i landet med det.

– Det er jo mange som føler på kroppspress og klespress og slike ting. Og det er jo mange som har angst også. Det kan være lurt å høre hvordan de har hatt det og om vi kan hjelpe dem.

Det sier Ingrid Sæther på 14. Hun, og venninna, Ava Klevan har ferie nå, men skal begynne i niendeklasse til høsten. De er opptatt av psykisk helse, men nå lærer de bare litt om slikt på skolen, sier Ava.

– Jeg kunne tenke meg å lære litt om angst.

– Det skal handle om tanker og følelser slik at elevene får lov å snakke om det, sier Anne Thorild Klomsten som skal forske på prosjektet Foto: Anniken Sande / NRK

– Selvfølelse og mestring

Og nettopp et fag om slike spørsmål blir oppretta på Ugla skole i Trondheim i år, gjennom prøveprosjektet Livsmestring.

– Det skal handle om tanker og følelser slik at elevene får lov å snakke om det, bli kjent med det og bli bevisst hvilke følelser de kan kjenne på. Det skal handle om selvfølelse og mestring. Det å forholde seg til press for eksempel, sier Anne Torhild Klomsten.

Hun er førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk og livslang læring på NTNU.

Hun skal forske på effekten av det nye faget.

– Et verktøy kan være å endre tankemønster. Det kan være mindfulness, yoga, ulike rollespill dere elevene kan kjenne på hvordan disse mekanismene føles på kroppen.

– Men hva kan de få ut av en time i uka?

– Vi får se, men dette er en fantastisk framgang fra veldig lite eller omtrent ingen ting.

– Vi snakker egentlig ikke så mye om det, sier Ingrid, og Ava nikker ved siden av.

– Skolen skal ruste elevene for livet og livet er både kropp og sinn, sier tidligere rektor i Trondheim, Turid Stenseth Foto: Anniken Sande / NRK

– Forsømt oss i mange år

Mer enn 1 av 10 ungdomsskoleelever er mye plaget av depressive symptomer, ifølge Ungdataundersøkelsen som publiseres hvert år.

Slike tall var noe av grunnen til at Turid Stenseth i Trondheim arbeiderparti tok opp saken psykisk helse på timeplanen for bystyret i fjor. Der hun stilte spørsmålet:

– Hva er ordførerens vurdering når det gjelder forebyggende tiltak knyttet til psykisk helse i trondheimsskolen?

Svaret var dette prøveprosjektet på Ugla.

– Det må være like naturlig for en unge å snakke om at hun er trist og lei seg og forstå litt hvorfor, som det å snakke om å ha vondt i foten, sier Stenseth.

75-åringen var rektor i Trondheim i nesten 30 år, og har opplevd mobbing selv.

– Skolen skal ruste elevene for livet og livet er både kropp og sinn. Jeg mener vi har forsømt oss i mange år.