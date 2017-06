Simon har jobbet seg fram til 23 seksere så langt. Det kan bli noen til, når han får de siste eksamenskarakterene.

Systematisk jobbing er oppskrifta, sier avgangseleven – de gode karakterene ikke har kommet gratis.

Hard prioritering

– Iallfall i tida før prøver har jeg sittet med skolearbeid hver eneste kveld. Da har jeg samtidig sagt nei til venner som har hatt lyst til å finne på ting. Det har sånn sett vært nødvendig å droppe ei og anna fotballtrening også, sier Simon.

Assisterende rektor ved Steinkjer videregående, Liv Karin Olsen, synes det er bra at skolen greier å få stadig flere av sine drøyt tusen elever gjennom utdanningsløpet. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Han har helt siden ungdomsskolen prioritert skolearbeidet.

– Ser jeg at det må ekstra innsats til med skolearbeid, dropper jeg det meste av alt annet.

Kartlegger elevene tidlig

Assisterende rektor, Liv Karin Olsen, er stolt av at elever oppnår toppkarakterer ved skolen. Samtidig synes hun det er bra at Steinkjer videregående greier å få stadig flere av sine drøyt tusen elever gjennom utdanningsløpet.

– Skolen er med i et prosjekt som tar sikte på å kartlegge hver enkelt elev tidlig i studieløpet. Noe som blant annet betyr at vi kartlegger ferdigheter.

Olsen sier skolen følger elevene tettere enn før.

– Vi får tidligere enn før informasjon om elevene når det gjelder for eksempel fravær og faglig progresjon. Vi får raskere en god oversikt over den enkelte eleven og situasjonen i klassene, og det viser seg at det hjelper alle, både dem som oppnår toppresultater, og dem som sliter.

Stolt av Simon

Papiret som forteller en hel del om langvarig innsats. Simon Storvig Winther kan notere seg for 23 seksere etter tre år ved Steinkjer videregående skole. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Liv Karin Olsen liker at det peker seg ut noen skikkelig flinke elever.

– Det er veldig artig at Simon går ut fra VGIII studiespesialisering med så godt resultat. Jeg synes det også viser at den norske skolen kan greie å legge det godt til rette for elever som har ønske og evner.