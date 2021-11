– Jeg har det ikke noe bra, sier Hansen som møter NRK på Stortinget onsdag.

Tirsdag kveld meldte Adresseavisen at Hansen leide hybel hos Trond Giske i Trondheim og fikk pendlerbolig. Samtidig eide hun et hus med ektemannen 29 km unna Stortinget på Ski i Akershus.

Både Rasmus Hansson (MDG) og Sylvi Listhaug (Frp) har bedt henne om å trekke seg, mens både Ap og Sp har gitt henne støtte.

– Jeg er motivert for å rydde opp i et regelverk jeg selv har misforstått.

Eva Kristin Hansen møtte i ettermiddag NRK til intervju om bråket rundt pendlerboligen hennes. Foto: William Jobling / NRK

Fikk vite om det mandag

– Jeg har sjekket med Stortinget. Jeg trodde ikke jeg hadde brutt noen regler, men de sier at de har en tolkning av regelverket som tilsier at jeg burde ha sagt fra at jeg eide en bolig i Norde-Follo siden 2014.

Hun sjekket opp saken selv etter at Adresseavisen tok kontakt mandag med flere spørsmål om saken.

– Hvordan kunne disse regelbruddene skje?

– Det skjedde jo fordi jeg ikke visste at det var en tolkning som lå til grunn siden 2009 som jeg ikke kjente til og som aldri har blitt etterspurt. Jeg burde ha spurt selv.

– Hvorfor be om en pendlerbolig i Oslo når du bor i Ski?

– Reglene for pendlerbolig har vært sånn at du skal være folkeregistrert fire mil unna Oslo. Jeg har leid i Trondheim, betalt husleie i Trondheim og vært folkeregistrert der. Da trodde jeg at jeg oppfylte kriteriene. Så sier man nå at hvis man eier innenfor 4-milsgrensa, så burde du kanskje ikke hatt pendlerbolig. Det kunne også blitt vurdert at du skulle hatt det, men mest sannsynlig ikke.

HAR BRUKT PENDLERLEILIGHETEN: Selv om hun hadde bolig i Ski, sier Hansen at hun har brukt pendlerboligen etter sene kvelder med møtevirksomhet. Foto: William Jobling / NRK

Vil ikke trekke seg

Hansen sier hun har brukt pendlerleiligheten etter sene møter.

– Jeg trodde virkelig ikke at jeg hadde gjort noe galt. Hvis noen tror at Stortingspresidenten har prøvd å lure til seg noe, så syns jeg det er leit. Det har jeg ikke.

Hun har ingen planer om å trekke seg, som noen har ønsket.

– Jeg har blitt valgt som stortingspresident med tillit i Stortinget, og har ingen planer om å gjøre noe annet.

– Jeg har lest reglementet, men ikke satt meg inn i tolkningene av de enkelte reglene. Det er der jeg har gjort en feil, sier Hansen til NRK.

Vil betale

– Har jeg gjort noe galt, vil jeg betale. Det er viktig for meg, sier Hansen klart til NRK.

Hansen sier det var viktig for henne å ha en bostedsadresse i Trondheim, og sier hun betalte 4000 kroner i måneden for å leie til Giske.

Hun er villig til å informere Stortinget hvis de ønsker det.

– Jeg vil gi all informasjon jeg kan til de som ønsker det.

– Stortinget er nå i gang med å gjennomgå reglene for pendlerboliger blant annet. Er du den rette til å overse det arbeidet?

– Jeg er veldig motivert for å rydde opp i et regelverk som jeg selv har klart å misforstå. Når stortingspresidenten misforstår, da tenker jeg at også andre kan misforstå. Det er viktig at vi har klare regler, svarer Hansen før hun påpeker at det er et eksternt utvalg som skal gå gjennom regelverket og komme med eventuelle forslag om endringer av reglene.