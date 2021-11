Hansen sier hun har misforstått pendlerreglene.

Hun beklager nå i et svar til Adresseavisen, som har en lengre sak om dette i kveld.

– Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig, skriver Eva Kristin Hansen i en epost til Adresseavisen via sin rådgiver tirsdag ettermiddag.