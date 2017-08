Ifølge sagnet kan båten som ble gravd fram i sommer være fra 1600-tallet. Men Einar Borgfjord tror ikke det.

– Ut fra bildene på NRK er dette en grovbygd, klinket båt. Det ser ut til å være lagt på bord utenpå for å beskytte båten, og da skurrer det i forhold til sagnet. Dette ble ikke gjort noe særlig før på 1820-30-tallet. Men det skal bli veldig spennende å se, sier Borgfjord.

Einar Borgfjord er ekspert på gamle båter ved Kystens Arv i Stadsbygda. Foto: Einar Borgfjord

Beskytte mot isgang

Han tror de kraftige bordene ble lagt på båten i fronten for å beskytte den mot isgang.

Tirsdag var arkeologer fra NTNU Vitenskapsmuseet og Nord-Trøndelag fylkeskommune i Namsos for å se på båten i fjæra utenfor Kattmarka.

Også arkeolog Fredrik Skoglund tviler på sagnet og at båten er fra 1600-tallet.

– Nå skal vi undersøke dette nærmere, men båten er nok litt yngre enn det, sier Skoglund.

Arkeologene har laget en 3D-modell av den for å finne ut hvilken type båt det dreier seg om.

– I tillegg har vi tatt prøver fra båten for å finne ut hvor gammelt treverket er, sier arkeologen til NRK.

Reiser til Namsos

Ivar Amundsen med gjenstander han fant ved båtvraket i Namsos i sommer. Foto: Espen Sandmo / NRK

Hjemme i Namsos er Ivar Amundsen glad for at ekspertene nå har overtatt saken.

– Jeg tror det er dyktige folk som kan jobben sin. Nå skal det bli spennende å se hva de finner ut, og om det er ei jekt må de avgjøre, sier han. Amundsen er også glad for at Kystens Arv nå har fattet interesse for båten og historien rundt den.

Einar Borgfjord fra Kystens Arv reiser snart til Namsos for å se nærmere på vraket.

– Vi jobber nå med å bygge opp ei klinkbygd jekt ved museet, og det er sparsomt med opplysninger om slike båter. De som kunne faget er gått bort, og det finnes ikke tegninger. Derfor er det veldig interessant når det dukker opp en slik gammel båt, sier Borgfjord til NRK.