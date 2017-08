Ivar (72) gravde fram eldgammelt båtvrak – det falt ikke i god jord hos arkeologene

Ivar Amundsen gravde fram båtvraket i Kattmarka i sommer. Foto: Espen Sandmo / NRK

NRK fortalte tirsdag om pensjonisten Ivar Amundsen (72) som sammen med en kamerat hadde gravd fram det åtte meter lange skipsvraket.

Amundsen mente vraket kunne knyttes til et sagn fra 1600-tallet.

Arkeolog Fredrik Skoglund ved NTNU er ikke så glad for at folk på egen hånd starter å grave og undersøke gamle gjenstander. Avdekkingen av båtvraket i Kattmarka kan være et brudd på Kulturminneloven.

– Feil ende

– Dette ble en sak som startet i feil ende for vår del. Nå måtte vi undersøke vraket fordi det var avdekket. Normalt sett er det vi som eventuelt skal grave fram slike gjenstander, sier han.

Mest sannsynlig vil vraket bli dekket til etter at det er ferdig undersøkt.

Om Ivar Amundsen vil bli anmeldt for brudd på loven, vil ikke Skoglund si så mye om.

– Vi kan ikke drive saksbehandling i media, og dette er noe vi må vurdere nærmere, sier arkeologen.

– Litt yngre

Arkeolog Fredrik Skoglund håper å kunne avsløre hvilken type båt som ligger i Kattmarka, og hvor gammelt vraket er.

Skoglund tviler også på at båten er fra 1600-tallet.

– Nå skal vi undersøke dette nærmere, men båten er nok litt yngre enn det, sier Skoglund.

Arkeologene undersøkte mandag ettermiddag restene av båten, og har laget en 3D-modell av den for å finne ut hvilken type båt det dreier seg om.

– I tillegg har vi tatt prøver fra båten for å finne ut hvor gammelt treverket er, sier arkeologen til NRK.

– Flinke folk

Hjemme i Namsos er Ivar Amundsen glad for at arkeologene nå har overtatt saken.

– Jeg var med dem i går, og det er flinke folk. Nå skal det bli spennende å se hva de finner ut, sier han.