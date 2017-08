Ivar Amundsen fant flere gjenstander da han gravde fram restene av den gamle jekta. Foto: Espen Sandmo / NRK

Amundsen er en sprek pensjonist som er opptatt av lokalhistorie. For ei tid tilbake kom han over et gammelt sagn om ei jekt som forliste i dette området på 1600-tallet.

Denne båttypen ble benyttet som fraktbåter langs kysten av Norge i mange hundre år.

– Jeg leste om sagnet i et hefte fra 1800-tallet, og begynte å se om jeg kunne finne ut mer om historien, forteller han til NRK.

Fornærmet spåkone

Ifølge sagnet var det handelsmannen Hermann fra Lænd utenfor dagens Namsos som hadde vært på martna i Trondheim en sommer for lenge siden. Der skulle han ifølge sagnet ha fornærmet den kjente spåkona Lisbeth Nypan under martnan.

– Nypan skal da ha fortalt Hermann at han ville forlise på vei hjem. Dette var midt på sommeren og han seilte rolig og forsiktig oppover kysten og inn Namsenfjorden. Men da han skulle svinge inn Lokkaren og legge til ved Varpneset, møtte han sterk strøm. Han ankret derfor opp ved Kattmarka og forlot jekta si. Så blåste det opp, jekta slet seg og ble knust mot en stor stein, forteller Amundsen.

Svein Buvarp på Hermannsstein ved restene av jekta. Foto: Ivar Amundsen

Hermannsstein

I flere hundre år var dette et muntlig sagn som først ble skrevet ned på slutten av 1800-tallet, og senere bearbeidet først på 1900-tallet. Navn som Kjølvika og Hermannsstein i området, er indikasjoner på at sagnet kunne være sant.

– Etter Kattmarka-raset i 2009 forskjøv hele landskapet seg, og like ved Hermannsstein stakk det opp noe trevirke som lignet på spanter. Da jeg undersøkte nærmere viste det seg å være restene av en båt som nå var synlig på fjære sjø, forteller Ivar Amundsen.

I sommer gravde han så fram restene av båten sammen med kameraten Svein Buvarp. Ut fra måten den er bygd på, tyder mye på at det dreier seg om ei gammel jekt, mener Amundsen.

Svein Buvarp studerer restene av jekta. Foto: Ivar Amundsen

– Solid håndverk

– Trevirket er godt bevart etter alle årene i blåleira, og du kan se at båten er laget av skikkelige fagfolk. Det er solid håndverk, forteller han.

Nå har han kontaktet NTNU Vitenskapsmuseet for å høre hva som kan gjøres med skipsvraket. De har ennå ikke undersøkt restene av jekta.

Ivar Amundsen fant både glass og andre gjenstander ved skipsvraket. Foto: Espen Sandmo / NRK

– Jeg håper det blir tatt vare på. Det er ikke funnet så mange jekter fra 1600-tallet her i området, sier han.

Og skjebnen til spåkona Lisbeth Nypan er godt kjent. Hun ble brent på bålet som heks i Trondheim høsten 1670.

– Så hvis sagnet er sant, er jekta trolig eldre enn det, mener Ivar Amundsen.