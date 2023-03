– Det er vanskelig å finne de rette ordene til å beskrive det, men det føles som at livet vårt har vært på vent en stund. Å få dommen var bare helt utrolig.

Det sier en lettet Faustina Krogstad, etter å ha fått dommen fra rettssaken mot Utlendingsnemnda (UNE).

– Vi vant.

Søstrene Gloria Elfa Adam Sarfo, Brenda Elfa Adam Sarfo og Faustina Krogstad sammen med datteren sin. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Mye usikkerhet

Faustina og søstrene har i den siste tiden levd i uvisshet om de får bli i Norge eller ikke.

Da NRK møtte familien før rettssaken, hadde tobarnsmora pakket koffertene klare til seg selv og barna, i tilfelle det ikke skulle gå veien.

Nå kan hun endelig pakke ut igjen.

En lettet Faustina kan pakke ut av alle koffertene hun hadde klar og har nå lovlig opphold inntil saken er ferdig. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Kampen mot UNE har ifølge Faustina vært tung og stressende.

– Det har gått litt opp og ned, men vi har gått og håpet. Det har vært mye følelser på en gang.

Selv om søstrene kan juble for medhold i retten er ikke saken helt ferdig enda.

Ikke avgjort enda

Advokatfullmektig Lise Stefanussen, som representerer søstrene, forklarer at UNE nå har en måned på seg til å anke saken.

– Dersom den ikke ankes så vil tingretten sin dom bli rettskraftig. Det betyr at da gjelder den og vedtakene kjennes ugyldig. Og så må UNE foreta nye vurderinger og nye vedtak.

Men dersom dommen ankes, blir det en ny rettssak dersom lagmannsretten tar denne inn.

– Vi håper at man kan godta denne dommen når den er såpass tydelig som den er. Og at man anerkjenner at det har vært en belastende prosess for søstrene å ikke bli trodd over så lang tid, sier Stefanussen.

Hun forklarer at retten er ganske tydelig ovenfor UNE om flere feilvurderinger som er gjort, og at far sine opplysninger har fått for stor betydning.

Til NRK svarer UNE at de skal gå nøye gjennom det som har kommet frem i tingretten.

– Vi skal nå gå grundig gjennom dommen vi har fått fra tingretten. Vi vil ta stilling til ankespørsmålet innen fristen.

Det sier enhetsleder i UNE Georg Magne Rønnevig.

Og inntil dette er avgjort, uavhengig av hvor lang tid det tar, har søstrene lovlig opphold i Norge.

Bakgrunn

Søstrene kom til Norge fra Ghana på familiegjenforening med faren i 2016. Året etter kom de i konflikt med faren og ble tatt hånd om av barnevernet.

Da alle var over 18 år fikk to av søstrene et vedtak om utkastelse fra Norge.

Det var 1. oktober 2022. Brenda og Gloria fikk da tre uker på å forlate landet.

UNE ville sende søstrene tilbake til Ghana fordi de mente de kom til Norge med falske pass. I tillegg til uenigheter rundt passene mente de at søstrene hadde sterk nok tilknytning til Ghana fordi moren deres fortsatt bor der.

Brenda forklarer at hun ikke hadde et liv da hun bodde på hemmelig adresse: – Det var veldig trist. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Brenda og Gloria har frem til rettssaken bodd på hemmelig adresse.

– Jeg var redd for at politiet skulle ta meg og kaste meg ut. Så jeg måtte være på et sted de ikke kunne finne meg, forklarer Brenda.

Nå ønsker søstrene å se fremover.

– Jeg håper vi får til å leve normalt, som vanlige personer, legger Brenda til.