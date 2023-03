Faustina står i fare for å bli kastet ut av Norge – koffertene er pakket

– Jeg har pakket til meg og begge barna. Det blir for vanskelig å være uten dem.

Det sier Faustina Krogstad. 21. mars starter rettssaken mot UNE (Utlendingsnemnda). Da får hun vite om hun får bli i Norge eller ikke.

Hun og to søstre kom fra Ghana på familiegjenforening med faren i 2016. Året etter ble de tatt hånd om av barnevernet.

Nå er alle over 18 år og to av søstrene har fått vedtak om utkastelse fra Norge.

Faustina har etablert seg i Norge. Hun har leilighet, mann, barn og fast jobb som helsefagarbeider. Nå står hun i fare for å måtte forlate landet.

Alvorlige konsekvenser

Utlendingsloven i dag sier at samboere og ektefeller som kommer til Norge på familiegjenforening og blir utsatt for vold, har rett til å få vurdert oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag.

– Det samme gjelder ikke for barn og det ser vi på som veldig alvorlig.

Det sier SV-politiker Efia Marie Damba som sitter i bystyret i Trondheim.

– Hvis du er barn og blir utsatt for mishandling eller omsorgssvikt så kan du risikere å bli sendt tilbake til landet du kom fra, dersom du har andre omsorgspersoner der.

Efia Marie Damba sier barn som kommer på familiegjenforening og blir utsatt for omsorgssvikt kan bli kastet ut av landet dersom barnevernet tar over omsorgen for dem. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Damba tror en konsekvens av dette kan være at barn blir redde for å ta kontakt med barnevernet eller hjelpeapparatet.

– Det er også noe foreldre kan bruke som trussel mot barna.

Falske pass og familie i hjemlandet

Faustina og søstrene har i dag ingen kontakt med faren som hentet dem til landet. I Ghana bor fremdeles moren og to halvsøsken.

Bakgrunnen for utkastelsen er at UNE mener søstrene kom til Norge med falske pass. De tror de er eldre enn hva passene de kom til landet med viser. I tillegg til uenigheter rundt passene mener UNE at søstrene har sterk nok tilknytning til Ghana og familien som bor der.

Faustina føler seg norsk og har skapt seg et eget liv i Norge med mann, barn, hus og jobb.

Familien på fire kan bli splittet dersom Faustina ikke får oppholdstillatelse. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Snart blir hun kanskje tvunget til å ta et valg – skal hun ta med seg barna til Ghana eller etterlate dem med mannen i Norge.

– Jeg har jo mann, to barn og to søstre her, men de mener det ikke er nok tilknytning. Det er i Norge vi har hatt den viktigste tiden i livet vårt.

Søstrene har også tatt utdanning som helsefagarbeidere i Norge. De bor nå på hemmelig adresse.

Mannen til Faustina, Kenneth Krogstad innrømmer at det er tøft.

– Det er ganske jævlig. Jeg føler at jeg må ta et valg mellom å være norsk eller ha familie. Fremtiden vi har bygget i Norge bare faller bort.

Sammen har de en datter på to og et halvt år og en sønn på seks måneder.

Urimelig

– Vi ønsker at barn også skal få vurdert opphold på selvstendig grunnlag dersom de blir utsatt for omsorgssvikt, sier Damba.

Hun er klar på at SV nå jobber for en lovendring som sikrer barnas rettigheter.

Damba har vært i kontakt med søstrene fra Ghana og kjenner til saken deres.

– Jentene kom til Norge som barn og har fått en sterk tilknytning til landet. Barnevernet kom inn å hjalp dem, så jeg synes det er helt urimelig at de skal bli straffet for noe foreldrene har gjort.

– Norge er en del av oss. Det går ikke an å bare ta det fra oss, sier Faustina.

UNE sier at de ikke ønsker å forhåndsprosedere saken i media, og at deres syn vil bli lagt frem i tingretten.