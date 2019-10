– Man merker at interessen er helt voldsom, både når man vinner og taper. Det er himmel og helvete.

Crystal Palace-utlånte Alexander Sørloth er nå lagkamerat med blant andre John Obi Mikel og Daniel Sturridge i tyrkiske Trabzonspor.

På sju kamper har nordmannen scoret fire mål, og 23-åringen er nå brennhet i ligaen kjent for noen av de mest engasjerte supporterne i verden.

Satt ut av nerver

Det fikk Sørloth merke godt i sin første hjemmekamp for klubben.

Hjemmearenaen Senol Günes har en kapasitet på «bare» 43.000 tilskuere, men samtidig lages det leven fra hver og én.

– Den første kampen var jeg så anspent at jeg nesten fikk krampe etter 50 minutter, for stemningen var helt rå.

– Hvorfor fikk du krampe?

– Du går rundt og er anspent for støynivået er enormt og man er spent på hvordan det går. Så det sitter mer i hodet enn i kroppen.

Sørloth scoret i hjemmedebuten mot Sparta Praha i europaligaen og fulgte opp med scoring i den første seriekampen borte mot Kasimpasa.

23-åringen hadde med andre ord ikke noen problemer med å håndtere debutnervene.

– Det er mulig å kontrollere negative tanker hvis du mobiliserer innsats for å håndtere det. Du jobber med deg selv for å være til stede. Det er det mange gjør, men innsatsen som mobiliseres, tar energi. Da gir det mening at han merket det utover i kampen, sier professor Geir Jordet ved Norges Idrettshøyskole.

Møtt på flyplassen av sinte fans

Trabzonspor ligger akkurat nå som nummer tre i den tyrkiske ligaen.

Sørloth forteller at fansen lever med resultatene, og han husker særlig godt én opplevelse med fansen.

Da hadde Trabzonspor tapt på overtid borte mot Sivasspor. Ti minutter før full tid brant Sørloth et straffespark.

– Da var det 200–300 fans som møtte oss på flyplassen med store banner og ropte mot oss på tyrkisk.

Men nordmannen lar seg ikke skremme av engasjementet.

– Uansett om vi vinner eller taper, har jeg følt meg trygg. Når man møter fansen ansikt til ansikt, så er folk veldig hyggelig.

Pappa Gøran, som selv var innom Bursaspor, vet godt hva sønnen må forholde seg til.

– Det var et fantastisk engasjement, og det er jo det store eventyret. Det kan jo være skremmende, men jeg tror det er viktig å bruke det som en energikilde og ikke la det bli en hemsko. Jeg tror Alexander er robust nok til å takle det, sier pappaen.

Sørloth har også blitt møtt på flyplassen av jublende fans. Se videoen under da spissen ankom Tyrkia for å skrive under med klubben.

Kan få sjansen mot Spania

Med storform og Erling Braut Haaland ute med skade, kan det det åpne seg en mulighet for Alexander Sørloth når Norge møter Spania lørdag kveld.

Joshua King er spikret i laget, mens det fortsatt er usikkert om Lars Lagerbäck velger å bruke Martin Ødegaard sentralt (som mot Sverige) eller på høyrekant.

Hvis Ødegaard tar plass på kanten, er det en ganske åpen duell mellom Sørloth, Bjørn Maars Johnsen og Tarik Elyounoussi om den siste spissplassen.

– Det er Lars (Lagerbäck) som tar ut laget og bestemmer. Det eneste jeg kan gjøre er å komme i god form, og håpe at jeg får spille. Jeg er klar.