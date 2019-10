NFF forberedt på trenerjakt – King håper Lagerbäck snur

– Den dagen han skal gi seg, skal han få en klem av meg. Jeg har stor respekt for ham som både person og trener. Hvis han gir seg, har han nok en grunn til det. Hvis jeg kan få alt jeg ønsker meg, er det å få ham til et sluttspill med Norge, sier King, som «definitivt» håper Lagerbäck fortsetter.

Lagerbäcks kontrakt med NFF varer ut et eventuelt EM-sluttspill neste sommer. 71-åringen har tidligere vært klar på at han vil bli «veldig overrasket» hvis han fortsetter.

Da temaet kom opp på onsdagens pressekonferanse, var døren hakket mer åpen. Her ble Lagerbäck først gjort oppmerksom på at spillerne ønsker ham med videre.

– Jeg har jo prøvd å slutte i sju år eller noe sånt. Men det er jo hyggelig om spillerne synes det, og det er en fantastisk fin fotballgjeng som er på gang. Men jeg prøver i alle fall å innse hvor gammel jeg er, sier Lagerbäck.

PÅ VEI UT? Landslagssjef Lars Lagerbäck er fortsatt usikker på om han ønsker å ta en ny kvalik som Norge-sjef. Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

– Se seg selv i speilet

Svensken trekker frem at det «alltid er interessant å se hvor langt man kan komme», og 71-åringen får adrenalinkick hver gang laget samles.

Samtidig gjør alderen ham usikker.

– Man må se seg selv i speilet: Hvordan man vil leve og hva man vil gjøre. Man blir jo ikke skarpere ettersom årene går. Jeg har jo allerede nå problemer med å huske navn og alt det der – det har jeg jo for så vidt hatt lenge. Nei, vi får vel se hva som skjer, sier Lagerbäck.

Hvis Norge ikke sikrer en direktebillett til EM i høst, venter en ekstra sjanse gjennom nasjonsligaen i mars.

Landslagssjefen råder NFF til å få en avklaring så tidlig som mulig med tanke på dem som kommer etter.

Så langt har det ikke vært konkrete samtaler mellom NFF og Lagerbäck om en mulig forlengelse av kontrakten.

Ikke kontaktet andre

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt understreker at forbundet nå er mest opptatt av de siste kampene av EM-kvaliken.

Samtidig forbereder de seg på en mulig trenerjakt.

– Jeg kan bekrefte at vi er rigget for å vurdere fremtiden og prosesser for nye landslagssjefer nå. Vi vil ha kommet et stykke på vei før mars, sier Bjerketvedt til NRK.

– Har dere vært i kontakt med noen?

– Per nå har vi ikke det, nei. Vi har ikke startet, men vi er forberedt på å starte det, sier Bjerketvedt.

NFF-TOPP: Generalsekretær Pål Bjerketvedt. Foto: Tore Meek

Både Lagerbäck og Bjerketvedt påpeker at dialogen så langt ikke har vært konkret.

– Vil dere jobbe aktivt for å få ham til å fortsette?

– Det jeg kan si, er at han vil være en meget aktuell kandidat videre dersom han selv ønsker det.

– Men det er ikke gitt selv om han vil?

– Det må alltid vurderes.

– Hvem vil lede den prosessen?

– Det er for tidlig å si noe om. Det er et ansvar som ligger hos elitedirektør (Lise Klaveness), generalsekretær og president (Terje Svendsen). Om det blir de eneste, kan jeg ikke si noe om nå, sier Bjerketvedt.

Selv om Lagerbäck selv synes det er for tidlig å gi et klart svar, håper i alle fall spillerne at han vil fortsette.

Haitam Aleesami tror det kan bli enklere å overtale sjefen hvis Norge tar seg til et EM-sluttspill.

– Vi har et felles mål om EM, og hvis vi når det, kan vi kanskje bygge videre på det vi har bygd på til nå, sier Aleesami.