Joralf Gjerstad (1926–2021), kjent som Snåsamannen, døde 18. juni 95 år gammel.

Tirsdag 29. juni bisettes han fra Snåsa kirke. Seremonien startet kokken 12.

Snåsamannen var kjent for å ha varme hender, være synsk og helbrede folk.

Han hadde vært en kjent skikkelse i den lille bygda Snåsa i mange år før han ble rikskjendis.

– Da snåsningene hadde et problem eller behov for å snakke, tok de raskt kontakt med ham for råd, veiledning og hjelp, sa prest Harald Nordtug Tveit i starten av seremonien.

For resten av Norge ble han for alvor kjent i 2008, med utgivelsen av boka «Snåsamannen – kraften som helbreder» (Ingar Sletten Kolloen).

Folk fra hele landet begynte å reise til den lille bygda Snåsa i Trøndelag.

Mange flere enn de 90 inviterte til seremonien ønsker å følge hans siste reise fra Snåsa kirke.

Etter ønske fra familien, sender NRK bisettelsen direkte.

Hanne Krogh: – Utvidet grensene for hva vi kan tro på

– Jeg kan ennå ikke forstå at han er borte, sier Hanne Krogh.

Hun har hatt et nært vennskap til ham i over 20 år.

– Han var en bauta av et menneske; intenst tilstedeværende og observerende, humoristisk og kunnskapsrik. En kjempe av en mann med en unik kombinasjon av autoritet og ydmykhet – og med overraskende unge øyne, sier artisten.

At han hadde en helt spesiell kraft, er Krogh helt sikker på.

– Joralf hadde en kraft som ikke bare var lindrende, men som også utvidet grensene for hva vi kan tro på.

Hun var invitert i bisettelsen i Snåsa kirke, og er svært lei seg for at hun ikke kan være til stede.

– Vi er mange som sørger i dag, men tankene mine går til familien hans.

NÆRE VENNER: Hanne Krogh sang i Joralf Gjerstads 90-årsdag i Snåsa kirke i 2016. Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

Chand Torsvik: – Viste alltid en enorm kjærlighet

Joralf Gjerstad har vært viktig gjennom karrieren til artisten Chand Torsvik. I 2003 ga han ut låten «Varme hender». I år slapp han album med salmene til Snåsamannen.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk gjort det – og at han fikk oppleve det. Og at jeg fikk gitt noe tilbake. Han viste alltid en enorm kjærlighet. Siden jeg møtte Joralf, har han styrket min tro på meg selv og musikken min.

Torsvik oppsøkte Snåsamannen på grunn av plager med ryggen.

– Jeg var skeptisk, men det gikk seg til. Ryggen ble god, og vi fikk nær kontakt ved første møte.

Det er spesielt én setning fra Snåsamannen Torsvik vil ta med seg:

– Du må være liten for å bli stor. Det vil jeg alltid ha med meg. Også kommer jeg alltid til å ha med tekstene hans på scenen.

På grunn av Stjernekamp-innspilling kan han ikke være til stede i bisettelsen.

– Jeg har Joralf og familien hans i hjertet i dag, sier han.

Tor Singsaas: – Hadde ikke begreper som høy og lav

Biskop emeritus av Nidaros bispedømme, Tor Singsaas, skal holde andakt, minneord og jordpåkastelse i bisettelsen.

De to har hatt nær kontakt siden samtalen de hadde i en fullsatt Nidarosdomen i 2009.

SNÅSAMANNEN OG BISKOPEN: Det var lange køer utenfor Nidarosdomen før samtalen mellom Snåsamannen og Tor Singsaas i 2009. Foto: Tone Iversen / NRK

– Det var et veldig sterkt møte. Enormt mange kom dit, og det var utrolig overveldende for ham selv også. Det var nok første gang han fikk en manifestasjon på at folk ville høre på ham, sier Singsaas.

Ifølge biskopen var Gjestad bevisst på at han hadde «gaver».

– Gaver han ville gi. Han var et ualminnelig menneske – på en så alminnelig måte. Det er jo et paradoks. Han behandlet alle likt, og hadde ikke begreper som høy og lav.