Slo ned mann i Trondheim sentrum

En mann ble natt til lørdag innbrakt av politiet, mistenkt for å slått ned en annen mann i Trondheim sentrum. Et vitne beskrev at gjerningsmannen slo fornærmede rett ned, opplyser politiet. Det er ukjent om personene kjente hverandre. Fornærmede ble sendt til legevakt, og skal ikke være alvorlig skadd.