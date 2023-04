Da vi via NRK Nyheters Instagram-konto spurte følgerne våre om hva de lurte på om prevensjon, var det mange som var usikre på bivirkninger og hadde hørt feilaktige myter og påstander.

Folk savnet oversikt over hvordan de ulike metodene fungerer for å ta egne valg.

Det ville vi i NRK gjøre noe med. Derfor har vi i samarbeid med fagfolk hos Sex og Samfunn laget en stor prevensjonsguide på nrk.no/prevensjon. Det er både et oppslagsverk og en test som skal hjelpe norske kvinner og menn å finne ut hvilken prevensjon som kan være best for dem.

Håpet er at dette skal være enkel og viktig folkeopplysning for en ung målgruppe som kan møte mye upålitelig info andre steder.

Her er noen spørsmål og svar om tjenesten ❤️

Hvorfor gjør NRK dette?

NRK har lang tradisjon for god, informativ journalistikk om sex, gjennom for eksempel Sexguiden som kom i 2021. Kanskje skulle prevensjonsguiden vært først ut, men slik ble det ikke.

En av tre nordmenn under 49 år bruker prevensjon selv, eller har en partner som gjør det. Årlig får Ung.no over 6000 spørsmål rundt det som finnes for å unngå graviditet.

NRK ønsker med guiden og journalistikken rundt å veilede på en underholdende og brukervennlig måte, og samtidig rette søkelyset mot mytene om prevensjon med informasjon folk kan stole på.

Prevensjonsguiden vil være gratis og åpen for alle som trenger oversikt og veiledning om prevensjonsmidler.

Gjennom arbeidet har vi vært i kontakt med eksperter og gjort innsiktsintervjuer med folk som bruker prevensjon. De pekte særlig på følgende behov:

Kvaliteten på skolens seksualundervisning varierer, og folk vil gjerne søke opp informasjon selv eller få anbefalinger på en brukervennlig måte.

Flere opplever at det er så mye info der ute at det er vanskelig å orientere seg.

Alle googlet hvis det var noe de lurte på, og klikket på et av de øverste alternativene som kom opp.

De ønsket en raskt test med anbefaling eller mulighet for å fordype seg.

De fleste vi pratet med mente gutter vet for lite om prevensjon.

Flere nevnte at de får opp mye om prevensjon på TikTok eller Instagram som de er usikre på om de kan stole på.

Derfor kommer det en rekke spennende artikler som forhåpentligvis kan knuse noen myter og gi god folkeopplysning. Vi prøver å nå unge voksne med budskapet gjennom publisering i alle NRKs kanaler både på Snapchat, Instagram og TikTok.

Hvorfor mangler det noen prevensjonsmidler?

Noen kan reagere på at noen metoder for å redusere faren for smitte av seksuelt overførbare sykdommer ikke er med i guiden.

Vi har vurdert å ha med hivforebyggende behandling – PrEP i guiden, samt slikkelapp, men har for å begrense omfanget valgt å kun ha med metoder som hindrer graviditet, som også er definisjonen av prevensjon.

Hvorfor bare mann og kvinne? Prevensjon som skal beskytte mot uønsket graviditet er bare laget for menn og kvinner. Derfor inneholder guiden informasjon om 13 metoder som hindrer graviditet.

Selve testen vil bare anbefale blant et utvalg av ti metoder siden «hoppe av i svingen» ikke regnes som sikker prevensjon og sterilisering er mindre vanlig.

Hvis du velger mann, vil testen oppleves veldig kort, rett og slett fordi det finnes få prevensjonsmidler for menn.

Hvordan gir testen anbefalinger?

Måten testen fungerer på er egentlig ikke så veldig komplisert, og består i det store og hele kun av litt summering og ganging. Likevel trengs det litt forklaring dersom en vil forstå det fullt og helt, så sett deg godt til rette.

Testen er en veileder der du må svare på spørsmål om preferanser og helse for å få et forslag til prevensjonsmidler som kan passe til deg. Hele veien prøver vi å begrunne hvorfor spørsmålene blir stilt.

Husk at det er en lege, helsesykepleier eller jordmor som skriver ut resept på hormonell prevensjon. De kan komme med andre råd enn det denne testen gir.

Testen består av tre typer spørsmål. Vi kaller disse rangeringsspørsmål, differensieringsspørsmål og kontraindikasjoner. Den metoden som blir høyest rangert er den som oppnår flest poeng.

Rangeringsspørsmål

Testen består av flest rangeringsspørsmål. Disse spørsmålene gir de ti prevensjonsmetodene ulik poengscore ut ifra hvilket alternativ brukeren velger.

Poengene prevensjonsmetodene kan få per spørsmål er mellom 0-3, der 3 samsvarer i stor grad med alternativet, mens 0 samsvarer mindre.

Eksempel:

Spørsmål: Hvor viktig er det for deg å ikke bli gravid nå?

Alternativ 1: Veldig viktig

Alternativ 1 har følgende vekting av prevensjonsmetoder som er basert på hvor sikre metodene er:

p-piller (2)

p-plaster (2)

p-ring (2)

gestagenpiller (2)

p-sprøyte (2)

p-stav (3)

hormonspiral (3)

kondom (1)

kobberspiral (3)

temperaturmetoden (0)

Hvor mye betyr dette spørsmålet for deg?

Noen spørsmål er kanskje ikke så viktig for deg, mens andre treffer mer. For å la deg påvirke dette kan du svare om spørsmålet betyr lite, en del, eller mye.

Svarer du «lite», ganger vi poengene for hver prevensjonsmetode med 0,5, «en del», med 1, og «mye» med 2. Hvor mange poeng ett spørsmål kan gi er dermed variabelt ut ifra hvor viktig spørsmålet er for deg.

Hvis vi tar det forrige eksempelet videre, og svarer at spørsmålet betyr mye, ganger vi alle poengscorene med 2, slik at poengsummen blir denne:

P-piller (4), p-plaster (4), p-ring (4), gestagenpiller (4), p-sprøyte (4), p-stav (6), hormonspiral (6), kondom (2), kobberspiral (6), temperaturmetoden (0)

Differensieringsspørsmål

Da vi utviklet testen, oppdaget vi at veldig mange prevensjonsmetoder oppnår lik poengsum fordi mange av dem er ganske like på hvordan de fungerer i kroppen. Samtidig har en som skal velge prevensjon flere preferanser om hvordan det skal være å ta i bruk.

Gjennom brukerintervjuer var det tydelig at noen ikke ønsket å bruke spiral eller p-stav fordi det måtte settes inn i kroppen. Andre hadde problemer med endometriose, og ønsket noe som hjalp mot dette.

For å skille prevensjonsmetodene i større grad, og for å gjøre forslaget mer presist innførte vi differensieringsspørsmålene. Det disse spørsmålene gjør er å gi ekstra poeng til de prevensjonsmetodene som er aktuelle til det alternativet som er valgt.

F.eks., huker du av at du ønsker noe som varer i 3–8 år vil prevensjonsmetodene motta denne poengfordelingen:

p-piller (0), p-plaster (0), p-ring (0), gestagenpiller (0), p-sprøyte (0), p-stav (3), hormonspiral (3), kondom (0), kobberspiral (3), temperaturmetoden (0)

Kontraindikasjoner

Som med alle andre preparater man får hos legen er det noen en ikke kan bruke av ulike helseårsaker. For å fange opp hvilke prevensjonsmetoder du ikke kan bruke, vil de ulike alternativene av denne spørsmålstypen rett og slett eliminere prevensjonsmetoder fra forslaget ditt.

Eksempel:

Huker du av på «Har hatt blodpropp i beinet, lungene, eller hodet» eliminerer vi: p-piller, p-plaster og p-ring fra ditt resultat uavhengig av hvor mange poeng de har fått.

Resultatet

Resultatet du får presentert er dermed basert på en summering per prevensjonsmetode, der det alternativet med flest poeng blir presentert på topp.

Som nevnt er en del prevensjonsmetoder ganske like i form av hvordan de fungerer, og derfor kan det godt være du får flere prevensjonsmetoder på samme plassering hvis du ikke har sterke preferanser, eller stiller deg nøytral til en del spørsmål.

NRK lagrer ikke svarene dine, de er synlige bare for deg i din egen nettleser. Svarene kan ikke knyttes til din innloggede bruker. Hvis du deler PC eller mobil med noen kan det være lurt å lukke fanen når du er ferdig. Hvis du ikke lukker fanen blir svarene dine uansett slettet fra nettleseren etter 12 timer.

