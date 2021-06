Stor skogbrann i Steinkjer: – Dette blir nok langvarig

Brannvesenet fikk melding om brannen i 15-tiden onsdag ettermiddag.

Det skal være et stort område som brenner, og brannen sprer seg. Antall kvadratmeter er foreløpig uvisst.

Like før kl. 17 anslo brannvesenet at det var snakk om et område på 2-300 meter i bredden, men kl. 17.30 opplyser alarmsentraloperatør hos 110, Jon Erik Seierstad, at det har blitt betydelig større.

Brannen har blant annet spredt seg mot Giskås skytefelt i Ogndal, hvor det kan ligge igjen forsvarsmateriell og befinne seg blindgjengere.

Derfor har det blitt satt en sikkerhetsavstand på 1000 meter, og det har dermed tatt tid for brannvesenet å få satt i gang med slukningsarbeidet.

Først over to timer etter alarmen gikk har brannvesenet og sivilforsvaret fått lov til å ta seg inn i området, etter klarering fra Forsvaret.

– De er nå på tur til stedet, sier Seierstad til NRK kl. 17.30.

SKYTEFELT: Brannen skal brenne i et stort område ved Giskås skytefelt.

Usikker årsak

Det er rekvirert et helikopter til å bidra i slukkingen, og en drone er også på vei fra Trondheim, for at brannvesenet skal få bedre oversikt over området.

– Dette blir nok langvarig, sier alarmsentraloperatør Seierstad.

Foreløpig er det ikke kjent hva som har forårsaket brannen.

Ifølge politiet er det mest sannsynlig at den har oppstått i forbindelse med en skyteøvelse med kanon onsdag ettermiddag.

Det er i et lyng- og skogområde brannen har oppstått, og det har de siste dagene vært svært varmt og tørt her. Gnister fra våpen kan ha antent vegetasjonen.

– Vi hadde flere tilløp til brann tidligere i dag, men hadde kontroll. Men med de vindforholdene som er her nå mistet vi fort kontrollen, sier øvingsleder Øyan ved Heimevernets våpenskole til Trønder-Avisa.

Nærmeste bebyggelse er langt unna brannen, og det skal ikke være fare for liv og helse.