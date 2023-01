Siktet bankvikar mener han burde blitt stoppet av banken tidligere

Lørdag ble det kjent at en vikar i Sparebank 1 SMN er siktet for grovt underslag og hvitvasking av penger.

Mannen i 20-årene er siktet for underslag av flere titalls millioner kroner fra Sparebanken1 SMN.

– Han fikk en henvendelse fra internkontrollen i banken, sannsynligvis i mellomjula. De spurte om enkelte ting som ikke var helt greit. Han sier at han kanskje burde blitt stoppet av banken da, sier forsvarer Christian Wiik til NRK.

Dette ønsker ikke banken å kommentere nå.

– Vi kan ikke gå inn på forhold som handler om når det ble oppdaget og hvordan rutinene er for oppfølging av det, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank 1 SMN.

Vil granske det som har skjedd

Brøske sier at banken kommer til å granske det som har skjedd nøye.

– Det er naturlig at vi ser på alle rutiner. Det gjør vi med jevne mellomrom. Når det skjer en så stor hendelse, så er ikke det unaturlig, sier konserndirektøren.

Den siktede bankansatte skal ha ønsket å forhandle med arbeidsgiveren for å unngå politianmeldelse og pågripelse.

– Han skjønte vel at det begynte å brenne under føttene hans. Dermed hastet det for han å komme i kontakt med banken via meg, sier Wiik til NRK.

– Har pågått en drøy måned

Mannen ble pågrepet torsdag – to timer etter at banken hadde meldt fra til politiet.

Han har erkjent straffskyld.

Forsvareren forstår ikke hvorfor verken banken eller politiet har vært villige til å si noe om hvor stort beløp hans klient har underslått.

– Jeg vet det – men skjønner ikke hvorfor de holder så til de grader lokk på dette. Men så lenge politiet ikke gir meg tillatelse til å si hvor stort beløpet er, så kan jeg ikke si noe annet enn politiet selv har sagt – at det dreier seg om flere titalls millioner.

Advokat Christian Wiig er forsvarer for mannen i 20-åra. Foto: Bent Lindsetmo

– Kan du si noe om hvor lenge dette har pågått?

– Jeg har forstått det slik at politiet mener at dette har pågått en drøy måned.

Får hjelp fra Økokrim

Bankens eksperter jobber nå tett sammen med politiet og Økokrim. De begynner å få en god oversikt over situasjonen.

– Vi bistår Trøndelag politidistrikt med å forsøke å sikre de pengene som er kommet på avveie. Det er mange utenlandstransaksjoner. Da bruker vi vårt nettverk internasjonalt for å prøve å stanse de transaksjonene, og sikre de midlene, sier Pål Lønseth, sjef for Økokrim og fortsetter.

– Noe er sikret, men ikke alt, sier han.

Lønnset sier at underslag av store beløp ikke er unikt i Norge, men det som er spesielt i denne saken er beløpets størrelse. Flere titalls millioner er borte.

– Det er heldigvis sjelden at beløpene er så fullt store som dette. Det er en spesiell sak, fordi det er sjelden at bankansatte kommer unna med så vidt store beløp, som det er snakk om her, sier han.

Pål Lønseth, sjef for Økokrim. Foto: Hans-Olav Landsverk

Bankens ledelse i møter i helga

Lørdag satt toppledelsen i Sparebank 1 SMN i krisemøte på hovedkontoret i Trondheim.

– Vi har satt av veldig store ressurser til å håndtere denne saken siden den ble oppdaget torsdag morgen. Vi ønsker å få berget så mye som mulig av de verdiene og pengene som er borte.

Konserndirektøren er tilbakeholden med hva som kom fram i møtet.

– Det ble en veldig spesiell dag i går, i og med at saken ble offentlig kjent. Da ble det behov for å orientere kunder, ansatte, allmennheten, markedet og investorer.

Han forteller at banken mener å ha god oversikt over hendelsesforløpet.

Men av hensyn til sikkerhet og politiets etterforskning vil han ikke kommentere noe rundt det på nåværende tidspunkt.

– Saken ble avdekket takket være interne rutiner og kontrollsystemer. Mer spesifikk enn det kan jeg ikke være.

Konserndirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank 1 SMN. Foto: Lena Erikke Hatland

Kontroll på mindre andel

Søndag vil konserndirektøren fortsatt ikke si hva det totale beløpet er.

Sammen med politiet har banken fått kontroll på en andel av pengene. Konserndirektøren vil ikke si hvor mye.

– Det er en mindre andel. Vi tar høyde for at en stor andel av det underslåtte beløpet er tapt.

Sparebank1 SMN vil også sette i gang egne undersøkelser, forteller Brøske.

– Vi er svært letta over at det ikke er kunder som er berørt. Pengene som er tappet er tappet fra banken, og det er selvfølgelig en alvorlig sak. Men det ville vært enda mer dramatisk om kunder hadde vært skadelidende, sier Brøske.

– Vi ser svært alvorlig på saken. Det er svært sjelden at man har denne typer saker med så stort omfang.

Mandag morgen kommer ansatte i banken igjen på jobb. De ble orientert lørdag, samtidig som det ble offentlig kjent.

– Det har vært en del reaksjoner, men jeg vil tro at når folk kommer på jobb mandag så er det nok da vi vil merke det største trøkket, sier han.

Benekter medhjelpere

Den bankansatte er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Begrunnelsen er stor bevisforspillelsesfare.

Mannen har anket over fengslingstidens lengde.

– Det er fordi at han har akseptert ei uke varetekt med brev- og besøksforbud. Og han har gitt uttrykk for at han er villig til å la seg avhøre på nytt igjen – også i dag, søndag. Jeg kan også stille, sier forsvareren til NRK.

Lørdag uttalte politiet at de ikke kunne utelukke at mannen som nå er varetektsfengslet har vært alene om dette.

– Jeg var med på avhør torsdag, fredag og et omfattende rettslig avhør i går lørdag, og jeg kan ikke se at politiet mener det er noe grunnlag for å mene at det er medhjelpere, sier Wiig.

– Han har benektet det selv, og jeg tror det er riktig. Jeg tror dessverre at han har greid alt dette selv.