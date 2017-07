Shady (21) frå Egypt fekk skuleplass - men UDI nekter han å ta den

Det er en betingelse at søkeren forlater Norge etter at student-tillatelsen er utløpt dersom han eller hun ikke har grunn til videre bosetting i Norge. UDI må vurdere søkerens muligheter for returnering, det vil si sannsynligheten for at søkeren vil forlate Norge ved utløpet av studenttillatelsen. Vurderingen vil legge vekt på både den generelle situasjonen i søkerens hjemland og søkerens individuelle omstendigheter. Returneringskravet er ikke oppfylt.



UDI mener at søkeren ikke har de nødvendige båndene til hjemlandet for å få studenttillatelse. Det refereres til at søkeren kommer fra et land med stort potensiale for utvandring. Dette skyldes de økonomiske og sosiale forholdene i søkerens hjemland, Egypt. Etter vår erfaring ønsker flere søkere fra Egypt å bosette seg i andre land.

I tillegg til dette er søkeren ung, ugift og har ingen barn. UDI har notert at søkeren har både foreldrene og en bror i hjemlandet sitt. Dette anses imidlertid ikke som en tilstrekkelig dokumentasjon for å ha de nødvendige båndene til Egypt. Søkeren har heller ikke dokumentert noe arbeid eller andre økonomiske forpliktelser i hjemlandet sitt. Det vises også til at søkeren ikke har hatt noen tidligere opphold i Schengenområdet.

Av de ovennevnte grunnene opplever UDI at søkeren ikke har tilstrekkelige bånd til hjemlandet for at studenttillatelse skal gis. Hans bånd til hjemlandet Egypt veier ikke opp for risikoen om at søkeren forblir i Norge etter sluttdatoen på studenttillatelsen. Derfor blir søknaden om oppholdstillatelse som student avvist.