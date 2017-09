– Det blir nok minst 1.000 i uka, sier statsministeren til NTB.

Solberg tråkker på gasspedalen i innspurten av valgkampen med en tredagers flyturné til Trøndelag, Vestlandet og Sørlandet. Nå skal velgere vinnes, og lørdag var det trønderne som skulle overbevises.

Høyre har så langt ligget dårlig an på målingene i Nord-Trøndelag og slåss nå om det siste av de fire distriktsmandatene i fylket.

Venstres «bestevenn»

I strålende sensommersol ankom statsministeren Stjørdal, der hun sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande blant annet leste høyt i byens nybygde bibliotek om den venneløse herr Hansen som får en elefant i hagen.

Erna Solberg og Trine Skei Grande besøkte lørdag Stjørdal bibliotek. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Trass i Skei Grandes iherdige valgkampinnsats vaker Venstre fortsatt rundt sperregrensen og håper på litt drahjelp fra «bestevennen» Høyre.

– Borgerlig side er tjent med at alle partiene havner over sperregrensa, sier statsministeren, som også fikk en orientering om både politireform og framgangen til Nye Veier i Stjørdal. Anslag viser at Nye Veier ligger an til å få gjort unna sin portefølje på 12 år, åtte år raskere enn planlagt, og til 20 milliarder kroner mindre.

– Dette er fabelaktig og vil bli stående som en av våre største suksesser, sier Solberg, som varsler at hun vil øke satsingen på Nye Veier i årene framover – om de borgerlige vinner valget.

Statsminister Erna Solberg tar «selfie» med prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan fra Nye veier ved det hun omtaler som «Gateway to Hell» langs E6 utenfor Trondheim, som start på sin tre dager lange valgkampturné. Foto: NRK

Veivalg

Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre insisterer på at årets valg er et verdivalg, omtaler Solberg det som et veivalg.

– Jeg tror vi er ganske enige om retningen. Men vi er uenige om hvilke verktøy som er best, sier hun.

I likhet med Støre har hun jobbskaping og flere arbeidsplasser øverst på sin politiske handleliste. I tillegg er skole, helse og forsvar og beredskap Høyres hovedsaker i valgkampen.

– Vi er det eneste partiet som snakker om forsvar. Det synes jeg er litt rart. Men med et Russland som viser militære muskler og terrortrusselen i Europa, så må vi øke både forsvarsevnen og beredskapen, fastslår Solberg.

Avhengige av hverandre

Analytikere har påpekt at Solberg har vært påfallende stille om mulige regjeringskonstellasjoner dersom de borgerlige vinner valget, og heller latt spekulasjonene utfolde seg på rødgrønn side.

Selv mener Solberg ting ikke vil forandre seg så mye fra dagens samarbeidsavtale, selv om avstanden mellom Frp og KrF har økt.

– Poenget er at alle fire partiene er i et avhengighetsforhold til hverandre. Da må vi finne ut av det med hverandre, der alle må være villige til å gi noe. Så finnes det mange måter å gjøre dette på, men det skal nok gå seg til, sier hun.