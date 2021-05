Vanligvis holder selen til i sjøen, og det er sjelden dyret jakter på fisk langt opp i elvene. Men denne våren har en sel vært flere mil oppe i Stjørdalselva på jakt etter laks.

Roger Lillevik og Geir Berge fra Trondheim fikk se selen 35 kilometer oppe Stjørdalselva for et par uker siden. Da hadde de vært på en fjelltur i Meråker.

– Veldig nysgjerrig

– Vi kjørte ned fra Meråker, og vi snakket om laksefiske. Derfor kjørte vi innom Florneshølen for å se hvordan det så ut i elva. Med det samme vi kom ned til elva, fikk vi se et hode ute i vannet. Vi fant fort ut at det måtte være en sel. Den var nysgjerrig, og svømte fram og tilbake, sier Roger Lillevik, som filmet dyret ute i vannet.

Det var Bladet.no som først omtalte saken. Og det har vært et stort engasjement rundt selen og observasjonene av dyret flere steder i Stjørdalselva. Nå er det bestemt at selen skal avlives.

VIL SKYTE SELEN: Gunnar Daniel Fordal har fått mye kritikk i sosiale medier fordi de vil skyte selen i Stjørdalselva. Foto: Morten Andersen / NRK

Gunnar Daniel Fordal er leder av Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, og han er glad for at Fiskeridirektoratet i forrige uke ga fellingstillatelse på selen.

– Kan gjøre stor skade

– Vi er bekymret for at selen skal gjøre stor skade i elva. Derfor har vi fått fellingstillatelse på dyret, som gjelder fram til 1. juni, sier Fordal til NRK.

Både fiskere og grunneiere frykter at selen skal spise opp laksen i elva. De vil heller at laksen skal bite på fiskekrokene, enn av selen skal spise opp fisken.

– På lørdag forsøkte vi å skyte selen, men dyret forsvant under båten vår. Vi har hørt at den er nysgjerrig, men det var den ikke lørdag. Nå må vi gå over til snikjakt isteden. Men det er ikke enkelt, fordi det er mange plasser å gjemme seg i elva, sier Fordal.

FRYKTER FOR LAKSEN: Gunnar Daniel Fordal frykter at selen kan gjøre skade på laksebestanden i elva. Foto: Morten Andersen / NRK

Kalles for morder

Elveeierlaget har forvaltningsansvaret for vassdraget. Nå har de fått mye kritikk i sosiale medier etter at det ble kjent at selen skal avlives.

– Selen har fine øyne, og mange har derfor sympati med dyret. Vi har derfor fått mye kritikk. Men den har ikke noe i elva å gjøre. Jeg er ikke direkte overrasket, men det er mange som mener jeg er en morder som vil skyte selen. Men vi forholder også til loven, og har som nevnt fellingstillatelsen i orden, sier Gunnar Daniel Fordal.

Men han tror ikke selen vil påvirke laksebestanden så veldig mye i Stjørdalselva.

– Nei, men den kan nok gjøre betydelig skade, som forskerne sier. For laksen er jo truet på forskjellig vis, og nå kommer også selen i tillegg langt oppe i elva. Laksen trues av både landbrukspåvirkning, oppdrett i sjøen, lakseand, og utbygginger langs elva. Så laksen er under press fra flere hold, sier lederen i elveeierlaget.